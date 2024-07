První série reality show Vyvolení byla odvysílána před 19 lety, v roce 2005. Kontroverzní sexy hvězda Regina Holásková (46) se nyní jmenuje Regina Agia a žije úplně jinak, než byste řekli. Utekla od slávy, žije na pozemku se svými psy, bez vody a WC.

První řada jedné z nejúspěšnějších televizních show TV Prima Vyvolení odstartovala své vysílání 15. srpna 2005. Uběhlo sice mnoho let, ale několik tváří z vily se zapsalo divákům navždy do paměti. Jednou z nich byla i svůdná striptérka Regina.

Blonďatá provokatérka kořenila ostře sledovanou show celých 71 dní. Dokázala si proti sobě poštvat většinu osazenstva. Přesto si celkem dlouho užívala přepychu moderní vily, kde byl i bazén, o tom se jí dnes může už jenom zdát.

Vysokou ďáblici diváci buď milovali, nebo nenáviděli. Jejich pozornost si udržovala nejen svými kontroverzními názory, ale také tím, že neměla problém s nahotou. Fanoušky reality show nechala obdivně sledovat své dokonalé tělo.

Po mnoha letech není Regina o nic méně půvabná žena. Člověk by si myslel, že svými vnady okouzlí nějakého boháče a bude si žít jako královna. Místo toho ale žije ve skromné chýši v rekreační oblasti nedaleko brněnské přehrady.

Život ve psí smečce

Marně byste dnes hledali v této ženě dávnou dračici. Regina je umělkyně a éterická duše, která nadevše miluje zvířata a přírodu. Společnost v jejím skromném obydlí jí dělají afgánští chrti a bílý kůň.

„Přes léto tankuju vodu u sousedky, přes zimu to musím ručně u pumpy,“ svěřila se Regina, která chodí čepovat vodu s dvěma barely. Elektřinu má do chatky zavedenou, ale záchod má suchý. Je jasné, že tato dáma není z cukru.

Bojovnice za práva zvířat se svěřila, že by znovu do Vyvolených nikdy nešla. V životě má jiné priority. „Snažím se šířit informace a pomoci lidem, zvířatům a přírodě,“ svěřila se blondýnka v rozhovoru pro VipStar.cz.

Chátrající chýše

V divočině žije Regina už sedmnáct let, a snažila se zde vychovávat i svou dceru. „Od té doby, co se nám narodila štěňátka, už moc necestuji. Jinak můj den se řídí tím, co právě cítím, že je vhodné dělat. A to hodně závisí na počasí, ročním období a podobně.“ svěřila se médiím.

Právě sem ji přivedly tvrdé zkušenosti, kterým si prošla po své účasti v televizní show. Lidé ji soudili, dělali naschvály a zasadili jí několik ran. Pochopila, že ve společnosti žít nechce. Našla klid a mír právě zde v přírodě, kde se cítí konečně svobodná.

Ani život mimo společnost ale nebyl jednoduchý, protože, když koupila chatu, zjistila, že pozemek, na kterém stojí, má hned několik majitelů. Naštěstí ji z jejího ráje nikdo nevyhnal, a tak se snaží svůj domov zvelebovat, jak jen to jde. Byly časy, kdy to byla velká divočina, ale nyní prošel pozemek i její příbytek řadou změn.

