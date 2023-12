close info Katerina Maksymenko

Jarouš M Komořanský 12. 12. 2023 9:59 clock 3 minuty video

Piraně jsou známé svými ostrými zoubky, kterými během chvilky zkonzumují i člověka. Do tohoto napínavého světa říčních příšer se můžeme ponořit spolu s Jeremym Wadem, neohroženým moderátorem pořadu River Monsters Official. Zkusil to a natočil dokonce na video.

Když se Jeremy Wade odvážně vrhne do vod zamořených piraňami, jednomu zůstává rozum stát. Ale nebojte se a zapomeňte na děsivé příběhy, které piraně vykreslují jako lidožrouty; Jeremy je zde, aby oddělil skutečnost od fikce: Zdroj: Youtube Piraně nejsou tak děsivé, jak si myslíme Jeremy, známý svými odbornými znalostmi divoké přírody, se v jednom videu na TikToku ocitl při rybářské výpravě, kdy natáčel jednu piraňu za druhou. Jsou tito sladkovodní tvorové tak krutí dravci, jak se nám dosud tvrdilo? Ne tak docela. Piraně mají sice ostré zuby a jejich kousnutí může ublížit, ale skutečnost je o něco méně děsivá než filmové ztvárnění. close Magazín Tyto snímky obřího tvora rozběsnili vesničany. Podívejte, jak rybáři tahali z řeky nebezpečné monstrum video Ponořen do vody s piraňami Zuby malých dravých ryb, které mají podobu břitvy a jsou přizpůsobeny masité stravě, všichni dobře známe z přírodovědy. Na rozdíl od žraloků si piraně během života vyměňují zuby po čtvrtinách, takže je běžné spatřit jedince, kteří mají neporušenou jen polovinu spodní čelisti. Jeremy předvádí tyto impozantní zuby, ale pak udělá něco nemyslitelného - ponoří se do vody zamořené piraněmi a nechá diváky s otevřenými ústy sledovat tuto odvážnou eskapádu. close info Profimedia zoom_in Co se stane, když skočíte do řeky plné piraní Lidé jedí pirani daleko častěji než naopak Proč tyto ryby s ostrými zuby Jeremyho neroztrhají na kusy? Tajemství spočívá v tom, že je přitahuje krev. Pokud nemáte otevřené rány, představuje plavání ve vodách obývaných piraňami minimální riziko. Navzdory své nechvalné pověsti nejsou piraně pro člověka tak významnou hrozbou; ve skutečnosti člověk spíše konzumuje je, než naopak. Ačkoli bylo zaznamenáno více než sto případů napadení touto rybkou s ostrými zuby, smrtelné případy jsou vzácné a proslulá piraně červenobřichá je často hvězdou příběhů o lidožroutech. Hladové piraně mohou kousnout téměř do čehokoli, včetně svého druhu, ale na člověka se za potravou nevydávají. close Magazín Chlapec si chodí každé ráno hrát k moři s obří nestvůrou. Šokující video zhlédlo 59 milionů lidí video Nebezpečí je daleko nižší, než si myslíme Jeremyho ponor do vod plných piraní poukazuje na odolnost těchto tvorů a vyvrací některé mýty o jejich nebezpečnosti pro lidi. Mezi piraněmi je běžná konspecifická predace, která vede k rychlé regeneraci zubů, tělních stěn a ploutví. Piraně mohou být hrozbou pro místní druhy ryb, což některé regiony vede k zavedení omezení jejich dovozu, chovu nebo udržování v nádržích. Jeremy Wade a jeho tým naštěstí z tohoto odvážného experimentu vyšli bez úhony. Ačkoli piraně nejsou tak hrozivé, jak je líčeno ve filmech, je vždy dobré být opatrný v blízkosti neznámých divokých zvířat. Co by se stalo, kdybyste se ocitli ve vodách zamořených piraněmi? Zřejmě nic, pokud byste tedy zrovna nebyli zraněni a nekrváceli... Podívejte se na Jeremyho video a poznejte vzrušující realitu plavání s těmito nepochopenými říčními monstry. Zdroje: a-z-animals.com, www.iflscience.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít