Za pomoci nejnovějších technologií se z hlavy nalezené ve školním sklepě podařilo vrátit podobu ženě staré tisíce let. Vědkyně zrekonstruovala děsivé ostatky 2000 let staré mumie. Objevila se nádherná ženská tvář.

Tisíce let stará mumie

Australské vědkyni se podařilo zrekonstruovat obličej staroegyptské mumie. Tisíce let staré ostatky tak znovu dostaly svou podobu. Vědkyně použila 3D tiskárnu, díky které vytvořila repliku lebky. Ve spojení s forenzními sochařskými technikami oživila další z prastarých tváří.

„Myšlenkou projektu je vzít tuto památku a v jistém smyslu ji pomocí všech nových technologií přivést zpět k životu," uvedla Varsha Pilbrow, členka týmu z Melbournské univerzity.

Hlava 2000 let staré mumie byla náhodně nalezená ve sklepě školy, kde se řadu let skrývala před světem. Díky rekonstrukci její tváře mohou vědci nahlédnout do dávné egyptské kultury. Zrekonstruovaná tvář však poslouží i studentům, kteří se díky ní zdokonalí v diagnostice patologických stavů dřívější populace.

„Tak se z ní může stát mnohem víc než jen fascinující objekt, který bude vystavený. Studenti se díky ní budou moci naučit, jak diagnostikovat patologii vyznačenou na naší anatomii, a dozvědět se, jak mohou být celé skupiny obyvatel ovlivněné prostředím, ve kterém žijí," dodala vědkyně.

Vědci se shodují, že tvář mumie patřila mladé egyptské ženě, která zemřela ve věku 18 až 25 let.

Ačkoliv se neví, jak se hlava mumie ocitla ve sklepě školy, přepokládá se, že ji tam mohl uložit Frederic Wood Jones, archeolog, který na univerzitě působil jako profesor anatomie na počátku 20. století.

Nádherná tvář

Přesto, že ostatky staroegyptské mumie působily během nalezení děsivě, po rekonstrukci tváře vyšla nádherná žena.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

„Kdysi to byl živý člověk, stejně jako všechny lidské exempláře, které tu máme uchované, a na to nesmíme zapomínat. Tato mumie je ale něčím výjimečná. Je skutečně krásná," nechal se slyšet Ryan Jefferies, kurátor muzea, jehož je mumie součástí.

Náhodně nalezená mumie tak umožnila vědcům nahlédnout do tajů tehdejšího světa. Je ukázkou, že v době starého Egypta existovala celá řada překrásných žen.

Vědkyně však zrekonstruovala obličej ze zcela jiného důvodu, než jako nahlédnutí do tváře této ženy. Měla obavu, že nalezená lebka začíná zevnitř hnít. „To je specifický problém, protože tým nemůže mumii rozbalit, aby zkontroloval, zda je vše v pořádku, riskoval by další poškození exempláře," dodala.

Vědkyně tak se svým týmem použila CT sken. Díky němu měli jasno a zahájení rekonstrukce nestálo nic v cestě. Na pomoc si přivolali tým forenzních expertů z Monash University a to, co vzniklo, všechny ohromilo. Objevila se nádherná ženská tvář.

www.insider.com, www.zmescience.com, healthimaging.com