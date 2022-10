Nádhernější tvář jsem nerekonstruoval, prohlásil vědec o ženě ze středověku

Rekonstrukce tváře.

Foto: Profimedia.cz

Pyšnila se širokou bradou, výraznými lícními kostmi a zasněným pohledem. Dvacetiletá žena, jejíž pozůstatky byly objeveny v roce 1957 v troskách středověké krypty někdejšího whithornského převorství ve Skotsku, po stovkách let díky moderním technologiím opět ožila.

Město Whithorn na poloostrově Machars je známé jako první domov nejstarší křesťanské komunity ve Skotsku. Archeologický průzkum prováděný v 19. století odkryl důkazy o tom, že již v roce 450 našeho letopočtu zde leželo rozsáhlé sídliště. Jeho obyvatelé byli zručnými řemeslníky. Na své živobytí si vydělávali mezinárodním obchodem s Římskou říší.

O prosperitě metropole svědčí i hrob mladé ženy ze 14. století, jejíž ostatky ležely na lůžku z lastur v kamenné rakvi. „Schránky mlžů souvisí s náboženskými poutěmi do Whithornu. Křesťané zde navštěvovali hrob svatého Niniana, misionáře z osmého století. Každý, kdo sem přišel, měl na krku náhrdelník z lastur," vysvětluje bio-archeoložka Shirley Curtis-Summerson. Je tedy pravděpodobné, že život a práce ženy s těmito cestami nějak souvisely.

Rekonstrukce obličeje

Příběh neznámé „dívky s mušlemi" zaujal kraniofaciálního antropologa a forenzního umělce Christophera Rynna. „Pomocí skenu lebky jsem postupně vypočítal hloubku měkkých tkání a tvar očí, nosu, úst a uší. Po několika hodinách práce se před mýma očima objevila nádherná žena," vzpomíná.

Zdroj: Youtube

„Dalo se to čekat. Její lebka byla dokonale symetrická," vysvětluje. To naznačuje, že měla nejen pohledné rodiče, ale podle vědce i spokojené a šťastné mládí. „Když se tvář vyvíjí, roste nesouměrně. Proto se rysy během raných let a dospívání neustále mění. Navíc je ovlivňují choroby a duševní rozpoložení jedince," popisuje Rynn a shrnuje: „Čím více nemocí a traumat v dětství, tím méně symetrická bude dospělá tvář."

Vědci zrekonstruovali tvář středověké ženy trpící leprou. Nemoc byla strašná Tereza Malá 18. říjen 2022 četba na 5 minut četba na 5 minut

Kostru ženy ještě čeká analýza DNA. Po ní budou odborníci vědět, jakou měla barvu očí, vlasů i odstín pleti. Zároveň se také mohou dozvědět podrobnosti o jejím životním stylu, skladbě jídelníčku nebo poodhalit tajemství její smrti.

Krása ve středověku

I přesto, že „dívka s mušlemi" měla pravděpodobně velmi vysoké postavení, archeologové neobjevili žádný odkaz, který by prozrazoval její jméno. Je tak možné, že v době svého skonu nebyla provdána. Ve středověku by totiž za krasavici považována nebyla.

„V té době byla ideálem krásy malá hlava, blond vlasy, úzká brada, výrazné a zářící oči s dlouhými řasami, malé uši, labutí krk, jemně řezaný nos, malá ústa a vysoké čelo," popisuje historik Claudio Da Soller. „Žena měla mít jemné dětské rysy a neměla vyvolávat chtíč."

Zdroj:

www.whithorn.com, www.dailymail.com, www.en.wikipedia.org