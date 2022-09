Vědci zrekonstruovali tvář ženy z doby kamenné. Byla zvláštní a velmi krásná

Natálie Borůvková

Lebka ženy z doby kamenné.

Foto: Valente Romero / Shutterstock

Vědci učinili velký krok, díky kterému si nyní můžeme prohlédnout zrekonstruovanou tvář dívky, která žila před asi 5700 lety v dnešní Malajsii. Vědci tak dali tvář osobě, která pochází z doby kamenné. Byla zvláštní a velmi krásná.

Kostru, kterou nazvali "Penangská dívka", našli archeologové z Universiti Sains Malaysia při vykopávkách v roce 2017 v Guar Kepah. Neolitickém nalezišti v Penangu na severozápadě Malajsie.

Vědci zrekonstruovali tvář ženy z doby kamenné

Byla to jedna ze 41 koster exhumovaných z této lokality během několika vykopávek. Radiouhlíkové datování mušlí nalezených na ostatcích dívky ukázalo, že žila v neolitu neboli nové době kamenné, která v této oblasti trvala od 8 000 do 3 300 let před naším letopočtem.

S využitím CT skenů "téměř úplné zachovalé" lebky a 3D snímků současných Malajců spolupracoval jeden z vědců výzkumu Cicero Moraes, brazilský grafik, s vědci z Universiti Sains Malaysia. Cílem bylo vytvořit přibližnou podobu obličeje ženy, která se pravděpodobně dožila asi 40 let. Což je odhad založený především na nasazení zubů a uzavření lebečního švu.

Po digitalizaci lebky umístil Moraes podél digitální podlahy lebky sbírku značek, "z velké části založených především na statistických výzkumech provedených na vhodných populacích", které odpovídají současným Malajcům.

"Také jsme použili digitální dárce s konstrukcí v blízkosti lebky, kterou jsme chtěli aproximovat, a dárce jsme přizpůsobili, dokud neodpovídal lebce. Díky všem těmto křížovým datům jsme nyní získali představu o tom, jak by obličej mohl vypadat."

Byla zvláštní a velmi krásná

Tento obličej má široké nosní dírky a plné rty. Moraes označil přesnost tohoto odhadu za "důležitý", nicméně upozornil, že se nejedná o stoprocentně přesnou reprodukci dámy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Tyto nové informace přiblížily archeology o krok blíže k vykreslení lepší podoby dámy, jejíž pozůstatky byly objeveny v jednom ze tří skořápkových "middenů". Kuchyňských skládek, kam historičtí lidé vyhazovali skořápky, kosti a jiný potravinový odpad.

Dívka byla nalezena se založenýma rukama a obklopena pohřebními předměty spolu s keramikou a kamennými nástroji. To může poukazovat na to, že ve společnosti zaujímala důležité místo.

Moraes navíc použil takzvanou "metodiku forenzní aproximace obličeje", která spočívala v měření lebky a operování s těmito čísly prostřednictvím databáze. To následně umožnilo vyhledat osobu se srovnatelnými rysy obličeje.

"Často bereme dvě hlavy, které obsahují lebky a jemné tkáně od digitálních dárců, a deformujeme konstrukce tak, aby lebka dárce odpovídala lebce, jejíž obličej bude pravděpodobně aproximován," zmínil. „Výsledkem je obličej odpovídající tomu, jak bude vypadat v životě."

Celý průběh rekonstrukce trval několik dloihých měsíců. Tvrdá práce se však vyplatila.

Zdroje:

www.livescience.com

headtopics.com

papernewslive.com