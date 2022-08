Podívejte se na tajemnou šifru na slavném Rembrandtově plátně. Je nerozluštěná

Natálie Borůvková

Rembrandtův Faust

Foto: See page for author, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Na slavném Rembrandtově obraze, známém Faustovi, byla objevena tajemná šifra. Lept z roku 1652, na kterém muž hledí na záhadné jasné světlo, se dosud nkomu nepodařilo rozluštit.