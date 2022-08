Poznáte, který z mužů zemře? Rembrandtova Noční hlídka skrývá děsivou hádanku

Natálie Borůvková

Rembrandtova Noční hlídka

V roce 1642 byl Rembrandt van Rijn pověřen starostou a velitelem občanské gardy v Amsterdamu Banningem Cocqem, aby vytvořil skupinový portrét jeho střelecké společnosti. Rembrandtova Noční hlídka však skrývá děsivou hádanku. Poznáte, který z mužů na obraze zemře?

Výsledný obraz je dnes považován za jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl, která kdy vznikla. V současné době visí ve speciálně vybudované místnosti v Rijksmuseu.

Rembrandtova Noční hlídka skrývá děsivou hádanku

Ačkoli je na plátně 34 postav, pouze 16 z nich byli skuteční příslušníci domobrany. Každý za svůj portrét zaplatil 100 holandských guldenů.

Dva nejvyšší důstojníci, kapitán Banning Cocq a jeho poručík Willem van Ruytenburch, stojí v popředí obrazu s červenou šerpou a žlutým kloboukem. Zbytek roty Rembrandt namaloval, jako by se připravovala na hlídku. Několik členů si prohlíží muškety a gestikuluje za rámem.

Kapitán Cocq napřahuje ruku, ve druhé drží rukavici. A právě v tomto gestu je ukryto největší tajemství. Zatímco napřažená levá ruka je holá, bez rukavice, v pravé ruce drží kapitán rukavici, opět však pravou! Co tato symbolika ve skutečnosti znamená?

Poznáte, který z mužů na obraze zemře?

Podle tradice levou ruku podává vždy ten, kdo již nežije. Může to být duch nebo mrtvý muž. Tím tedy Rembrandt předznamenal, jak souboj dopadne. Podle tehdejší symboliky tomu odpovídala i malá postava ve žlutých šatech, stojící vlevo za kapitánem. Právě ta měla u pasu mrtvého kohouta. Tehdejší symbol smrti.

Skryté tajemství však nese také postava poručíka van Ruytenburcha, který je na obraze téměř o hlavu menší než ostatní postavy. Spekuluje se, že to byl přímý záměr Rembrandta. Údajně chtěl ukázat, že poručík není hoden souboje. Že zkrátka není dost velkým mužem pro to, aby bojoval.

Rembrandtův obraz patří k největším svého druhu a předměty na něm zobrazené jsou téměř v životní velikosti. Ve skutečnosti byla kompozice kdysi podstatně větší, ale v roce 1715 byla oříznuta. Poté, co byla z původního vybavení uvnitř základny občanské gardy v Amsterdamu přemístěna na městskou radnici.

Zatímco dnes je Rembrandtovo mistrovské dílo známé jako Noční hlídka, původně bylo bezejmenné a svůj současný název dostalo poté, co bylo pokryto tmavým lakem. Díky němu obraz vypadal, jako by se odehrával po setmění. Přestože byl tento nátěr ve 40. letech 20. století odstraněn, obraz je stále označován především jako Noční hlídka. Dnes však nese také další název, a to Rota domobrany II. okrsku pod velením kapitána Franse Bannincka Cocqa.

