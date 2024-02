Renata Dlouhá je jedna z prvních moderátorů či moderátorek tehdy nově vzniklé stanice Nova. Uváděla sportovní zprávy, brzy si získala velkou oblibu a měla slušně našlápnutou kariéru. Dala ale přednost lásce a rodině. Vídat ji poté bylo možné na různých akcích po boku úspěšného sportovce.

Na konkurz

Renata Dlouhá (*1971) vystudovala speciální pedagogiku, jako třiadvacetiletá se ale nechala zlákat do konkurzu Novy. Uspěla a stala se oblíbenou tváří Sportovních novin. Ještě téhož roku, tedy 1994, začala moderovat pořad Český bodyguard, ve kterém, pokud si vzpomínáte, soutěžili v různých disciplínách známí herci, zpěváci či jiné známé osobnosti.

close info YouTube / YouTube zoom_in Paní Renata moderuje pořad Český bodyguard

Závěr jednoho dílu Českého bodyguarda z roku 1997 si můžete připomenout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Během své práce se seznámila s fotbalistou Slávie Pavlem Kukou. Po třech letech televizi opustila a odstěhovala se za ním do Německa, kde po osm sezón kopal za německé kluby. Po návratu se v roce 2008 krátce vrátila k moderování, a to na stanici Z1.

Dvacet pět let

Přestože bývalou moderátorku fotbalista dvakrát požádal o roku, k oltáři si ji neodvedl. Poprvé to bylo krátce po jeho rozvodu a jí se to zdálo nějak narychlo. Podruhé po narození jejich druhého potomka. To se nechtěla vdávat s miminkem. Dlouhá a Kuka spolu byli i bez prstýnků dlouhých dvacet pět let. Před dvěma lety se rozešli. Důvody si nechali pro sebe, ale žádné velké drama se nekonalo a zůstali přátelé.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Renata Dlouhá a Pavel Kuka na vyhlášení anktety Fotbalista roku, 2004

Mají spolu dnes již dospělé děti, třiadvacetiletého syna Tomáše a o dva roky mladší dceru Anetu. Syn zálibu ve sportu nenašel, dcera zdědila po tatínkovi sportovní a po mamince hudební talent. Hraje na klavír a věnuje se koním.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Moderátorka s dětmi, 2003

Zpět k profesi

Když Tomáš a Aneta začali chodit do školy, našla si Renata stálou práci jako učitelka žáčků prvního stupně ve škole ve vesničce kousek za Prahou, kde žije s rodinou. Učí tam dodnes. Má ráda filmy, divadlo, knihy. Chodí na procházky do přírody, zaběhat si do lesa. Na práci moderátorky jí zbyly hezké vzpomínky, fotky a archivní záznamy televize.

Zdroje: www.extra.cz, isport.blesk.cz, www.idnes.cz, www.extra.cz