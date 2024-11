Renáta Doleželová si získala oblibu u diváků i kritiků nejen díky svému talentu, ale i zvláštnímu půvabů. V 70. a 80. letech šla z role do role, velkou popularitu jí přinesly známé seriály. Pak upadla v zapomnění, její konec byl smutný, okolnosti její smrti zůstávají nejasné. Vzpomínáte si na ni?

Ze snu do snu

Renáta Doleželová (*2. června 1950) jako dívka snila, že bude slavnou klavíristkou. Vystudovala střední chemickou průmyslovku, vystupování s ochotníky od raného dětství ji ale přivedlo do Brna na JAMU. Již během studií si zahrála zraněnou dívku v psychologickém snímku Panter čeká v 17.30. Jednu z hlavních rolí získala v dramatu Kronika žhavého léta. Následoval dvoudílný historický film Dny zrady (1973), kde byla obsazena do role dělnice Anky Kadlecové, následující rok je v pokračování Sokolovo již vojínkou Ankou, v závěru trilogie Osvobození Prahy pak podporučice výsadkářů.

Své první divadelní angažmá získala v Ostravě, vystřídala několik scén, tou poslední byla v divadle U hasičů. Ne kvůli nedostatku talentu, ale tiššímu jemnému hlasu se spíš soustředila na kamerové role. Vzhledem k tomu, že byla členkou hereckého souboru Filmového studia Barrandov, byla často obsazovanou televizní herečkou, též u režisérů oblíbenou pro svou milou povahu.

„Česká Angelika“

Ve válečné čtyřdílné minisérii Legenda o živých mrtvých ještě jako studentka ztvárnila Helenku, jednu z vedlejších postav (1971–1972), což byla její první seriálová role. Velký úspěch jí okamžitě po uvedení na televizních obrazovkách přinesla role Lucie v šestidílném romantickém, historicko-dobrodružném seriálu Ctná paní Lucie. Písněmi jej provázel Waldemar Matuška. Zajímavostí je, že měl být vysílán v rámci tehdejšího televizního sázení „Mates“ zaměřeného na podporu památkové péče, jehož výnos ze sázení byl věnován na obnovu památek.

O ději seriálu zpívá na následujícím videu Waldemar v písničce Život je cesta:

Děj je zasazen do přelomu 15. a 16. století a pojednává o strastiplné cestě Lucie a její družiny do Turecka, aby zachránili jejího ztraceného manžela. Režíroval ho známý Petr Tuček, za spolupráce památkářů a ministerstva kultury ho pro Československou televizi vyrobilo Filmové studio Barrandov. Ačkoli scénárista Gustav Oplustil zdůrazňoval hodnoty, jakými jsou rytířská čest, věrnost, spravedlnost a pravda, a natáčel se na známých českých a moravských hradech, schytal od televize neuvěřitelnou kritiku jako „neideologický“. Tu přiživil hanlivý článek v týdeníku Tvorba coby nezdařenou parodii na Angeliku, a poté dovršil plamennou řečí Gustav Husák na setkání pracujících.

Po dvou dílech byl seriál z večerního vysílání stažen, po měsíční přestávce pak z milosti jednou za dva týdny odvysílán v dopoledních hodinách. Poté skončil v trezoru a scénář k pokračování v koši. Po sametu v archivech nebyl nalezen, nezachovala se ani kopie z Polska, kde byl seriál vysílán. Má se zato, že byl záměrně zničen. Chcete vědět proč? Dle soudruha Husáka nebyl o hrdinství dělnické třídy, ale: „vymyšlený sentimentální gýč, převzatý podle buržoazních vzorů různých Anželik a podobně.“ Více vám objasní sám generální tajemníka UV KSČ na následujícím videu:

Ale zpět k paní Renátě.

Známá Liduška

Jak již bylo řečeno, Renáta šla z role do role. Další a nezapomenutelnou byla Liduška, manželka majora Zemana ve stejnojmenném seriálu. Přestože byla mladinká a měla k Vladimírovi Brabcovi úctu, choval se k ní báječně. Seriál je dodnes poněkud sporný, ale herci tenkrát na výběr moc neměli. Nikdy prý nelitovala, lidé jí psali dopisy a na ulici poznávali ještě dlouho po odvysílání.

Další zapamatovatelnou rolí je Zdena Kališová, pohledná sekretářka tajemníka Pláteníka z Okresu na severu. Do třetice přidáme učitelku Úžasnou v My všichni školou povinní.

Bohužel, po sametové revoluci se změnila doba, seriály se dočasně přestaly točit, nabídky na filmové role nepřicházely, nebyla pro ni práce. V 90. letech jezdila se zájezdovým divadlem a po estrádách, upnula se na dabing, a postav, které namluvila, je celá řada. Zůstaneme u seriálů a zmíníme ty poslední z roku 2000 - v Miléniu propůjčila hlas Megan Gallagher (Catherine Blacková) a v Jistě, pane premiére Deborah Norton (Dorothy Wainwrightová).

Deset dní po jejích padesátých narozeninách, tedy 12. června 2000 ji (údajně) synové Daniel a Jan našli doma bez známek života.

Otazníky...

Říká se, že se domnívala, že upadla v zapomnění a ústup ze slávy těžce nesla. Do toho přišel rozvod s divadelním režisérem Pavlem Pavloušem. Měla prý propadat depresím a pít. Soudní pitva prokázala, že před smrtí vypila vetší množství alkoholu a údajně spolykala antidepresiva. Policie případ odložila. Její smrt a okolnosti zůstávají nejasné. Nešťastná náhoda? Vzala si život sama? Nebo je v tom něco jiného?

Že to byla sebevražda ale nevěřili její kolegové a známí, nesáhla by si na život. Navíc se nenašel ani dopis na rozloučenou. Její kamarádka Jaroslava Obermaierová, jak se psalo, měla tehdy prohlásit, že měla běžné problémy, jako každý druhý, ty by však ukončením života neřešila. Dle ní žádné prášky nebrala, jen si občas vzala něco na spaní nebo uklidnění. Co se tehdy stalo, se už nikdy nedovíme. V každém případě v zapomnění neupadla a stále žije ve svých rolích. Škoda jen, že ne v roli Lucie.

