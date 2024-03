Renátu Doleželovou známe především jako seriálovou manželku majora Zemana, Lidušku. Tato role ji proslavila a byla i její největší. Krásná herečka zemřela mladá v padesáti letech a dodnes se neví jak. Za záhadných okolností. Pamatujete si ji?

Renáta Doleželová byla spjata s populárním, ale socialistickým seriálem Třicet případů majora Zemana. Po revoluci si už moc nezahrála, propadla alkoholu a antidepresivům. Z herečky, která byla velmi obsazovaná, se stala troska. Zemřela za nejasných okolností.

Vzestup a pád

Renáta Doleželová se narodila 2. června 1950 v malé vesnici u Přerova a po dokončení chemické průmyslovky se vrhla na herectví. To ale zprvu nebylo jejím největším snem – chtěla se stát slavnou klavíristkou.

I herectví jí však učarovalo. Poprvé jej okusila v ochotnickém spolku, a to její životní dráhu rozhodlo. Vystudovala činohru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a dostala angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě.

Později byla členkou hereckého souboru Filmového studia Barrandov, nakonec i v plzeňském Divadle pod lampou a pražském Divadle u hasičů.

Nejznámější role byly u této herečky hned dvě a obě v seriálech. Kromě manželky majora Zemana (Vladimíra Brabce) si zahrála hlavní roli i v dalším socialistickém seriálu – Okres na severu. Tam hrála pohlednou sekretářku tajemníka Pláteníka.

Byla to právě její krása, kterou si získala kritiky i srdce mnoha televizních diváků. Měla mladistvý půvab a byla velmi bezprostřední, a to i před kamerou. Jak se o ní psalo, nerada hrála naivky a daleko více ji lákaly složité charakterní role. Ráda hrála psychologicky propracované postavy, protože měla pocit, že v nich může nejlépe ukázat svůj talent. V době největší slávy ji údajně lidé zastavovali na ulicích a policisté odpouštěli prohřešky.

Po pádu režimu se utápěla v depresích, léčila je léky a hojně zapíjela alkoholem. Není tedy divu, že v padesáti letech, v roce 2000, zemřela, i když se tak stalo za záhadných a dosud nevysvětlených okolností. Údajně spáchala pár dní po padesátých narozeninách sebevraždu. Policie však případ odložila a vyšetřování nikdy nepotvrdilo, zda tomu tak bylo, nebo šlo o nešťastnou náhodu.

Na vině bylo nejspíš to, že po velké popularitě v 70. a 80. letech později upadla v zapomnění a ztroskotalo i její manželství.

„Měla problémy stejné jako každý z nás... To ale nemohly být důvody k sebevraždě. Renáta nebrala žádné prášky pravidelně, nebyla nemocná, ale jako každý z nás si vzala občas něco na spaní nebo na uklidnění. Myslím si, že to byla nešťastná náhoda, napila se a chtěla se trochu vyspat, tak si vzala pár tabletek,“ řekla krátce po její smrti Jaroslava Obermaierová, druhá seriálová manželka majora Zemana.

Renátu Doleželovou si připomeňme zde:

Zdroj: Youtube

Manželky majora Zemana

Když hrála Doleželová Lidušku, byla i ve skutečném životě těhotná. Jak sama řekla: „Se mi z produkce ozvali s tím, jestli bych nechtěla hrát jakousi Lídu Brůhovou. V té době jsem ovšem byla vdaná a čerstvě v jiném stavu. Bylo mi to strašně líto, odepsala jsem tedy, že to z důvodu mého těhotenství nejde a popřála jim hodně štěstí. K mému překvapení mi bylo odepsáno, že to nevadí a k rukám se mi dostal další scénář, kdy paní Brůhová byla provdána za Jana Zemana a točit se začíná v porodnici. Takže mě nemuseli ani vycpávat. Když hrajeme v Mědirytině scénu, kde paní Hegerová zpívá, tak sedím a mám ubrusem zakryté břicho. Potom jsem odletěla, za týden se narodil syn a postsynchrony jsem točila po porodu.“

Jak je tedy vidět, v seriálu o ni skutečně stáli! Proslýchá se, že původně měla její roli hrát Daniela Kolářová. Druhou pak byla již zmíněná Renátina kamarádka, herečka Jaroslava Obermaierová.

Další role?

Po úspěchu v seriálech se stala velmi žádanou. Kromě výše zmiňovaných si ji můžeme pamatovat i z filmů Hnízdo, z epizody Klíče populárních Bakalářů, a pak ještě ze seriálu Ctná paní Lucie.

Renáta hrála i v divadle, ale jejím problémem byl velmi tichý a neprůbojný hlas, jemný a měkký. Po divadelních představeních Cyrano z Bergeracu, Parádní pokoj a Tři klobouky si pak byla jistá, že v televizi ji to půjde lépe. A nespletla se.

Ještě za studií si zahrála složitou postavu ve filmu Panter přijde v 17.30, pak už přišly dvě velké, hlavní role ve filmech Kronika žhavého léta, ale hlavně ve válečné trilogii Dny zrady, Sokolovo a Osvobození Prahy.

Vrchol kariéry v 70. a 80. letech

Vrcholu své kariéry se dočkala v 70. a 80 letech, kdy šla doslova z role do role, od dramat až ke komediím. Obojí jí šlo. Zmiňme alespoň Půl domu bez ženicha nebo Zralé víno, kde si zahrála s Vladimírem Menšíkem. Říkalo se o ní, že byla věčně usměvavá a každý filmař s ní rád pracoval.

Zazářila ale v mnoha dalších filmech, a dokonce i v rozhlase a televizních inscenacích. Asi si ji pamatujeme i ze seriálů My všichni školou povinní či Dynastie Nováků.

Ke konci života si přičichla i k dabingu a publicistice, dokonce napsala i jednu divadelní hru.

Zajímala se o nadpřirozeno, vykládala karty, věštila z mincí, zajímala se o okultní vědy a numerologii.

V osobním životě byla vdaná za divadelního režiséra Pavla Palouše. Žili společně na Lhotce v Praze a měli dva syny. Ti ji údajně nalezli doma i v osudný den její smrti.

