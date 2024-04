close info Profimedia

Externí autor 13. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Renáta Gorecká zvítězila v soutěži krásy Miss v roce 1990. Tedy před více než třiceti lety. To je dost dlouhá doba na to, aby se člověk změnil po fyzické stránce, procestoval celý svět a třeba i založil rodinu. Co dnes dělá někdejší misska?

Miss České republiky volně navázala na Miss Československo, kdy jindy než v roce 1989. Tehdy se nejkrásnější dívkou prezidenta soutěže Miloše Zapletala stala Ivana Christová. Porota ji téměř jednohlasně zvolila jako nejkrásnější dívku, ačkoliv publikum v ostravských Vítkovicích nesouhlasilo a dalo to také hlasitě najevo. Christová tehdy zaujala především tím, že narozdíl od ostatních dívek, které podlehly tehdejšímu trendu tupírovaných vlasů, si ona ty své ponechala tak, jak je nosila normálně a bez úprav. Její dlouhé havraní vlasy hladce sčesané daly nádherně vyniknout jejímu krásně symetrickému obličeji. Slovenská kráska tehdy vyhrála šicí stroj, svatební šaty a cestu do Japonska. close Magazín Podívejte, jak dnes vypadá Miss roku 1989 Ivana Christová? Výražně přibrala, přesto je krásnější než dřív gallery 8 video Navázat na její úspěch bylo velice nesnadné. Christové se rok předtím podařilo zvítězit svou přirozeností a jak to tak vypadá, stejnou taktiku zvolila právě i její nástupkyně Renáta Gorecká. Mezi její typické poznávací znamení patří roztomilé ďolíčky na tvářích a divoká kudrnatá hříva. Porazit ostatní dívky ve finále Miss se jí podařilo, navázat ale na kariérní úspěch v modelingu, jako se angažovala cílevědomá Christová, ale už nedokázala. Chtěla dokázat, že není jenom hezká a blbá Neznamená to ovšem, že se by Gorecká zmizela úplně. Sice bylo už po revoluci a ostnaté dráty na hranicích zmizely, ale ani tak se doposud čerstvé královně krásy nepodařilo moc cestovat. Když vyhrála, rozhodla se tedy využít i této možnosti a vydala se do zahraničí. „Po Miss jsem začala hodně cestovat, navštívila jsem mnoho států. Žila jsem 10 let ve Švýcarsku a teď žiju v Polsku, takže po Miss jsem vyjela do světa a už jsem tam zůstala,” svěřila se v rozhovoru pro deník Blesk. Mnoho lidí také královny krásy odsuzuje, že kromě předvádění pěkných šatiček a cenění bílých zubů nic jiného neumí. To se rozhodla Gorecká vyvrátit a přihlásila se na vysokou školu. „Říkala jsem si, že musím dokázat, že nejsem blbá a jenom hezká, proto jsem šla studovat. Na škole jsem taky poznala svého manžela,“ popisuje své tehdejší životní rozhodnutí. V Polsku potkala manžela, do Čech se vracet nechce Školu si vybrala v Polsku, kde navázala na svá studia na Obchodní akademii v Českém Těšíně. Pokračovala tedy v oboru Mezinárodní obchod a mezinárodní vztahy na Ekonomické akademii v polském Krakově. Že jí studium vztahů náramně šlo se prokázalo i v jejím osobním životě, neboť na škole vztah navázala i se svým manželem, který je Polák. Když se tedy vrátíme opět k porovnání s Ivanou Christovou, která v modelingu prorazila, ale na muže štěstí neměla, zde na plné čáře vede Gorecká. S manželem jsou spolu dodnes a společně vychovávají dceru Annu. Rozhodně to ale neznamená, že by se z ní stala domácí puťka a žena za plotnou. close Magazín Pamatujete Miss z roku 1992 Pavlínu Babůrkovou? Dnes je jí 50. Je krásná, ale úplně jinak. Nepoznáte ji Po výhře v soutěži se modelingu sice rok věnovala, ale mnohem více jí to táhlo k podnikání. „Mám teď firmu, několik nemovitostí, máme hotel a teď před měsícem jsme s manželem otevřeli v Polsku, kde žijeme, čtyřhvězdičkový hotel se 100 pokoji, takže tím jsem si splnila svůj dávný sen,“ nemůže si stěžovat na svou situaci někdejší vítězka Miss. V roce 2019 navštívila Česko při příležitosti srazu Missek po třiceti letech, který nespunktoval nikdo jiný než Miloš Zapletal. Kráska pobyla v Praze ovšem jen dva dny a pak pelášila zpět za rodinou do Polska. Gorecká se do Čech vrátit nemíní, dokonce má už i polské občanství. Zdroje: blesk.cz, extra.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor