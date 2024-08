Externí autor 16. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Renáta Gorecká zvítězila v soutěži o nejkrásnější dívku republiky v roce 1990. Od té doby je tomu už více jak třicet let a hodně se toho změnilo. Gorecká se dávno ve světě modelingu nepohybuje, namísto toho zvolila úplně jiný obor, ve kterém si i splnila svůj dávný sen.

Narodila se 31. července roku 1972 v Českém Těšíně. Když jí bylo osmnáct let, stala se nejkrásnější dívkou Československa. O rok později se pak tedy zúčastnila ještě další soutěže krásy, a sice Miss Universe.

Nicméně to byl její poslední počin v tomto odvětví. Po relativně krátké době se už po přehlídkových molech neprocházela a z hledáčku módních fotografů také zmizela. Ale kam?

Nejprve zamířila do Švýcarska, kde žila jedenáct let, poté se ale odstěhovala do Polska, ostatně ze své rodné domoviny to měla k našim severním sousedům co by kamenem dohodil. V Krakově pak vystudovala mezinárodní obchod a mezinárodní vztahy na tamější Ekonomické akademii.

Vystudovala vysokou školu a provdala se za Poláka

„Říkala jsem si, že musím dokázat, že nejsem blbá a jenom hezká, proto jsem šla studovat. Na škole jsem taky poznala svého manžela,“ prozradila pro web Blesk.cz někdejší královna krásy.

Jejím manželem je Grzegorz Gacek a jsou spolu už přes šestadvacet let. „Máme tři děti a jsme šťastní. Takže ano, v lásce jsem měla dobrou ruku,” velebila svou šťastnou volbu Gorecká, která má dnes již polské občanství.

Nyní jsou s manželem už šest let zpátky ve Varšavě, kde podnikají. „Máme s manželem tři rekreační hotelové komplexy. Ten třetí tedy právě teď stavíme v Krkonoších a dva už máme na jihu Polska. Zveme turisty ze Slovenska, protože je to blízko slovenské hranice. Teď budeme moci expandovat a zvát taky hosty z Čech,” vypráví dnes dvaapadesátiletá Miss Československo.

Plnit sny si tato krásná dáma začala plnit už v roce 2019, kdy v Polsku otevřela s manželem čtyřhvězdičkový hotel s rovnou stovkou pokojů.

Česky už skoro nemluví, vypadávají jí slovíčka

Gorecká žije v Polsku už opravdu hodně dlouho, a tak když občas zavítá zpět do Čech, s rodným jazykem má trochu problém. „Je to asi slyšet, že nemluvím plynně česky. Opravdu komunikuji dennodenně v polštině. Po příletu do Prahy jsem si říkala, že se tu snad nějak domluvím. Ale ne, myslím, že to až tak strašné není. Chybí mi ale občas slovíčka, je to vidět, takže se všem omlouvám,” vypráví v rozhovoru pro web iDnes.cz.

I přesto, že fakta a hlavně data jsou neúprosná a dnes si již každý může bez problémů najít na internetu, jak je kdo starý, Gorecká se na dvaapadesát rozhodně necítí.

„Když se člověk cítí být mladý, tak mladým je. Právě jsem to tu před chvílí říkala manželovi. Oznámila jsem mamince, že letím do Prahy na třicáté výročí Miss a maminka se divila a opravila mě, že je to už pětatřicáté výročí. Říkala jsem jí: „Ne, to není možné, já nejsem tak stará!“ říká Gorecká, která dodnes pravidelně cvičí a udržuje se tak ve formě. A tu má výbornou, protože vypadá naprosto famózně.

