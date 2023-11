Bývala součástí týmu Ranní show Evropy 2, kde působila jako rosnička. Účastnila se reality show Big Brother a nakonec se provdala za výherce reality show Vyvolení Tonyho Jalovce. Jak vypadá Renata Kajžas dnes?

Úspěšná rosnička

Renata Kajdžas byla úspěšnou moderátorkou počasí v pořadu Ranní show na Evropě 2, kde spolupracovala s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým.

Před kamerou se však poprvé objevila až v pořadu Tenkrát na východě. Právě tato zkušenost dala Renatě impuls přihlásit se do reality show Big Brother.

Diváci ji tak měli možnost poznat jako obyčejnou ženu, která pro ostré slovo, upřímné a mnohdy také nevybíravé jednání nejde daleko. Přesto, že tuto reality show nevyhrála, v soutěži se udržela poměrně dlouho.

U reality show pak Renata zůstala i v osobním životě, když si vzala Tonyho Jalovce. Vítěze konkurenční reality show Vyvolení. Ačkoli s Tonym tvořila velmi atraktivní pár, po několika letech se však rozvedli.

Život Renaty Kajdžas se poté stočil zcela jiným směrem. Namísto nového muže se zamilovala do cvičení a světa fitness. Původně štíhlou postavu změnila na kopu svalů a kouzlu fitness zcela propadla.

Změnila se k nepoznání

Renata absolvovala několik soutěží a nutno podotknout, že vypadá výborně. Aby ne, když na svém těle každý den poctivě dře.

Připomeňte si Renatu v době jejího působení v reality show Big Brother:

Zdroj: Youtube

Jak sama uvedla, zatím nemá jasno v tom, co by si dál přála dělat. „Ničemu se nebráním. I kdybych šla zpátky tady na Evropu 2. Tak uvidíme, necháme to osudu,“ uvedla Renata.

Na Evropě 2 se ale od svého odchodu přece jen objevila. V roce 2017 se po dlouhé době objevila v éteru rádia a to během předávání Hudebních cen Evropy 2.

Rozhodně ale nechce dělat ukvapené závěry a něco uspěchat. Jak ale sama uvedla, pokud by k tomu došlo, už nechce vystupovat jako Renata Kajdžas. Proto hledá nové alternativy, jak se případně v rádiu uplatnit. Na dobu, kdy každý večer bavila televizní diváky v reality show Big Brother, Renata vzpomíná s úměvem. „Byla to zábava, kterou lidé milovali.“

Pokud by však měla jít do reality show znovu, muselo by to podle Renaty vypadat jinak. Lákaly by ji formáty jako Robinsonův ostrov, který podle ní měl úroveň.

Renata je single, po rozchodu s Tonym na muže zanevřela. „Jsem z chlapů zklamaná, pokud bych nějakému měla dát šanci, musel by to být skutečně super muž,“ uvedla.

Renatu lze nejčastěji spatřit v posilovně, kde neúnavně pracuje na své postavě nebo ve společnosti svých papoušků. V současnosti používá své rodné příjmení Mistriková.

close info Profimedia zoom_in Renata Kajdžas dnes

