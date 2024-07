Dne 25. dubna oslavila držitelka dvou Oscarů, čtyř Zlatých glóbů a řady dalších ocenění své pětapadesáté narozeniny. Jako filmová hvězda je samozřejmě jako pod lupou. Mění účesy, barvu vlasů a hodně se mluví o úpravách obličeje, které popírá. Odborníci porovnali fotky z různých období a mají jasno.

(Ne)stárnutí?

Na tom, že se leckterá žena či muž snaží věk nějakým způsobem obelstít není nic špatného. Všichni chceme vypadat pěkně a nemusíme být celebrity, které jsou neustále na očích. Problém je v tom, že si mnohé hvězdy v životě „hrají na věčně mladé“, a jakékoli zkrášlující úpravy popírají, což je případ Renée Zellweger (*25. dubna 1969).

Naposledy veřejně odsoudila všechny omlazovací prostředky v roce 2022 kdy tvrdila, že stárnutí miluje: „Reklamy nám říkají, že nemusíme vypadat na svůj skutečný věk, když si prostě koupíme všechny ty jejich krémy a přípravky a všechen ten odpad, který nám chtějí prodat,“ prohlásila a pokračovala, že tím jí vlastně říkají, že když už jí bylo padesát, tak je bezcenná. „Je velký rozdíl mezi tím, když chcete vypadat co nejlépe a tím, když chcete být tím, čím nejste. Chcete-li být energičtí a krásní, musíte svůj věk přijmout…“

Fanoušci by ale spíše přijmuli, kdyby řekla „ano, nechala jsem si upravit to či ono“. Nevystavila by se kritice, kterou těžko nesla a odnesla „depkami“.

Není „Bridget“…

Aby Zellweger v roce 2001 získala hlavní roli v britské romantické komedii Deník Bridget Jonesové po boku Hugha Granta a Colina Firtha, musela se naučit britský přízvuk a přibrat deset kilo. Je nasnadě, že s baculatější tvářičkou vypadala jinak, než když se po natáčení vrátila na svou váhu. Je přirozené, že se změnila. Nicméně odborníci se shodují, že za jejím „jiným“ vzhledem není jen hubnutí, odpočinek a zdravý životní styl, jak ona tvrdí.

Už před čtyřicítkou se dle slov odborníků začala „kamarádit“ s botoxem, protože se najednou objevila se zcela hladkým čelem. V roce 2007 se o jejích tajených kosmetických úpravách začalo psát. Tehdy měla podstupovat poměrně drsné a časté odstraňování odumřelých buněk, čímž si naprosto zničila pleť a „pokazila obličej“, který se zotavil po více než roce.

Údajně kvůli únavě si dala v roce 2010 od natáčení pauzu a před kamery se vrátila o šest let později. Na červeném hollywoodském koberci v roce 2012 vypadala odpočatě a přirozeně, ač se mnozí odborníci domnívají, že si maličko „přilepšila“ výplní rtů a tehdy ještě spíš nepatrným zmírněním vějířků kolem očí.

… jako „Bridget“

Zcela jiná Renée alias Bridget se objevila o rok později. Zmizela její typická horní víčka a bylo jasné, že k jejich odstranění jí pomohl plastický chirurg. Je nasnadě, že po takovém zákroku člověk prokoukne. Obrovský rozruch však způsobila následující rok, kdy se o ní psalo, že se změnila „k nepoznání“. Je zřejmé, že podstoupila další zákrok, při kterém jí bylo odstraněno až příliš mnoho tukové tkáně a kůže, horní víčka úplně zmizela, spadlo jí obočí. Z fotek je patrné, že v tvářích má výplně a vrásky kolem očí a na čele zlikvidoval botox.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Velkou kritiku ohledně úpravy svého vzhledu, kterou popírala, schytala v roce 2013

Jistý renomovaný chirurg z New Yersey je dokonce přesvědčený, že podstoupila úpravu brady, aby si prodloužila obličej a vynikly rysy.

Návrat zpět?

Tehdy čelila obrovské vlně kritiky, kvůli které trpěla depresemi. Pro tisk se krátce poté snažila svou proměnu obhájit. „Jsem ráda, že si lidé myslí, že vypadám jinak! Žiju jiný, šťastnější, naplněnější život a jsem nadšená, že to je vidět…“

Když se vrátila k filmování, měla opět povadlá horní víčka, ale taková plochá, nevypadala hezky. Další rok už to byla opět Renée se „svými víčky“. Dle odborníků si nechala pro vyplnění implantovat tukový štěp, a tak se vrátila ke svému „já“. Zlé jazyky tvrdí, že kvůli tomu, aby bylo uvěřitelné její přirozené stárnutí.

Nicméně dle odborníků je jisté, že si nechala pozvednout obočí, má řadu výplní, někteří tvrdí, že podstoupila i celkový lifting obličeje. Během posledních deseti let prý prodělala řadu zkrášlovacích procedur, za které zaplatila v přepočtu přes sedm milionů korun. Na úpravy zevnějšku má každý svůj názor a jak víme, některé celebrity to přehánějí a vypadají jako umělé figurky. Ale to, jak se zdá, případ „Bridget“ není. Jen by neměla mlžit…

close info YouTube / YouTube zoom_in Renée Zellweger dnes

Někteří fanoušci tvrdí, že se změnila k nepoznání. Zda a jak moc je Renée přesvědčí v dalším díle o Bridget Jones, který se právě natáčí a má být uveden do kin příští rok. Natáčení vám přiblíží následující video, fotky galerie.

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.drbrianglatt.com, theglowmemo.com