Je těžké předpovědět, jaké technologie a praktiky budou běžné v budoucnu, ale v současné době jsou existující metody, které umožňují dětem mít více než dva biologické rodiče. V budoucnu by to navíc mělo být běžné, říká futuroložka Amy Webbová.

Je až šokující, jak je v současné době „vytvoření“ dítěte závislé na náhodě nebo na dostatku peněz v případě, že se rozhodnete pro oplodnění in vitro. Podle některých vědců by tomu tak být nemělo.

Již v současné době například existují metody výměny plodových buněk, jež umožňují ženě, která je neplodná nebo má genetické onemocnění přenositelné na dítě, použít plodové buňky od jiné ženy k oplodnění vajíčka. Žena tak může porodit dítě, které je geneticky spojené s oběma ženami.

Je důležité si uvědomit, že tato témata jsou velmi komplikovaná a vyžadují pečlivé zvážení etických a právních otázek. Je však možné, že podobné reprodukční technologie ve větším měřítku by mohly skutečně změnit naši budoucnost ve všech směrech.

Kdo je Amy Webbová?

Amy Webbová je futuroložka a spisovatelka, která se zabývá tématy technologie, sociálních médií a trendů v oblasti komunikace a marketingu. Je známá pro své publikace a přednášky o budoucnosti technologie a jejich vlivu na společnost. Je také zakladatelkou Future Today Institute, společnosti zabývající se výzkumem a poradenstvím v oblasti budoucnosti technologie.

Futuroložka tvrdí, že nejsme příliš daleko od toho, abychom prolomili genetickou formu, která dosud tvořila základní stavební kameny lidského života. V rozhovoru pro deník The Washington Post předpověděla, že věda o rozmnožování výrazně změní způsob, jakým budeme mít děti - a možná dokonce změní maximální počet biologických rodičů, které může člověk mít.

Biologičtí rodiče

Biologičtí rodiče jsou lidé biologicky spojeni s dítětem, které se narodilo. To znamená, že jsou genetickými rodiči dítěte, tedy jejich genetický materiál se spojil při početí a vytvořil genetickou informaci pro nový život. Biologičtí rodiče se často stávají prvními pečujícími osobami pro dítě a mohou mít velký vliv na jeho vývoj a vzdělání.

V budoucnu by však mohly existovat technologie, které nám uvolní schopnost být selektivnější a záměrně navrhovat život. Webbová se této problematice věnuje v knize "The Genesis Machine", kterou napsala společně s genetikem Andrewem Hesselem.

Podle ní je možné, že jeden člověk použije svůj vlastní genetický materiál, aby přivedl embryo na svět; možná to odemkne možnosti výběru vlastností od více než dvou rodičů. Na tomto videu se podívejte, jak je možné mít tři biologické rodiče:

Zdroj: Youtube

Nezavrhujme syntetickou biologii

Ačkoli vědci a futurologové zatím neznají plné využití technologie editace genů, věří, že "možnosti" a "volitelnost", které by mohly být brzy poskytnuty těm, kteří se rozhodnou pro plození, by mohly být významné a čistě prospěšné. Ani to však neznamená, že bychom měli syntetickou biologii paušálně zavrhnout: "Myšlenka usnadnit těhotenství lidem, kteří se opravdu chtějí stát rodiči, je něco, co bychom měli přijmout," myslí Webbová.

Pokud se ukáže, že bude možné, aby dítě mělo více biologických rodičů, značně to usnadní život těm, kdo po dítěti touží, zejména s ohledem na to, jak časté mohou být nemoci matek, a dokonce i jejich úmrtí obecně. Webbová se domnívá, že neexistuje žádný důvod, proč si nepředstavit, nenavrhnout a nefinancovat technologii, díky níž bude otěhotnění, donošení plodu a porod stejně bezpečné jako například kosmetická operace.

Uvidíme, jakou cestou se reprodukční věda vydá za několik desetiletí.

Ostatně zde vidíte, jaké je první dítě narozené ze tří biologických rodičů:

Zdroj: Youtube

