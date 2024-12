Jak už asi všichni tušíte, zelenina je pro každého z nás velice důležitou potravinou. Odborníci na výživu doporučují, abychom denně konzumovali přibližně 400 g. Nyní v prosinci můžete do svého jídelníčku zařadit bylinu, která je tou nejzdravější zeleninou světa. Víte, která to je?

Jsme to, co jíme

Ne nadarmo se říká, že jsme to, co jíme. To skutečně platí. Člověk, který se bude v jednom kuse stravovat ve fastfoodech, bude rychle přibírat na váze a nezdravá strava se odrazí také na jeho náladě.

Pokud se však budeme snažit stravovat racionálně, budeme jíst dostatek kvalitních bílkovin, komplexních sacharidů, zdravých tuků a samozřejmě ovoce a zeleniny, máme vyhráno.

Naše tělo bude ze složení naší stravy dobře prospívat a my se budeme cítit dobře. Strava tvoří skutečný základ nejen toho, jak vypadáme, ale také, jak se cítíme.

Z tohoto důvodu je na skladu jídelníčku nutné myslet a podle toho vybírat ty správné potraviny. Mnoho lidí však zapomíná právě na zeleninu.

Bez té se ale zdravé a vitální tělo neobejde. Zeleninu bychom měli konzumovat ke každému slanému pokrmu. Výhodou zeleniny je, že ji lze upravovat na mnoho různých způsobů.

Nejzdravější zelenina světa

Zeleninu lze konzumovat syrovou, dušenou, vařenou v páře nebo grilovanou. Záleží na našich chutích, preferencích i množství času, který chceme tepelné úpravě obětovat.

Zdravotní přínosy řeřichy:

Zdroj: Youtube

Výhodou zeleniny je, že ji lze sehnat celoročně. Některé druhy dokonce rostou až v zimních měsících. Jako nejzdravější zelenina na světě.

Jde o bylinu, kterou bychom ve stravě rozhodně neměli opomíjet. Tou zeleninou je řeřicha. Řeřicha je plná vitamínů, minerálů a fytochemikálií. Právem jde tedy o nejdravější zeleninu na světě.

Ceněná je pro velký obsah vitamínu C, který je nezbytný pro náš imunitní systém. A to nejen v létě, ale zejména během zimních měsíců. Vitamín C však není jedinou důležitou součástí této byliny.

Řeřicha obsahuje také železo, draslík a antioxidanty, které revitalizují náš organismus a bojují proti volným radikálům. Řeřicha má protizánětlivé a detoxikační vlastnosti.

Podporuje naše trávení, prokrvuje organismus a dokonale čistí játra a ledviny. Zařadit do svého jídelníčku bychom ji tedy měli všichni, protože nám v zimnáích měsících pomáhá udržet vnitřní rovnováhu našeho těla.

Zdroje: mein-kraeuterkeller.de, www.healthline.com, www.webmd.com