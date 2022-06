Restaurátor zhanobil pražský orloj. Zpackaná rekonstrukce stála 61 milionů

Staroměstský orloj skrýval tajemství.

Foto: Zdroj: Unsplash

Ač by to mohlo znít skutečně jako z bulváru a bulvár o tom se senzací informoval, je pravda, že se jedná o skutečný žertík, který je v šetření policie. Objevil se totiž jeden restaurátor, kterému se podařilo „zesměšnit“ jeden z největších symbolů České republiky, Staroměstský orloj. Je to jako naházet na Karlův most vajíčka anebo posprejovat Katedrálu svatého Víta? Není. Alespoň nějaký um byl totiž skutečně potřeba. Co se vlastně stalo?