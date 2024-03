Nostalgie často vykresluje minulost zcela odlišně, než jaká byla skutečná realita. Když zavzpomínáme na ceny potravin a zboží z dob komunismu, může se zdát, že život byl v té době poněkud "dostupnější". Tušíte, kolik co za socialismu stálo?

Průměrná mzda

Při bližším zkoumání ale zjistíme, že realita byla úplně jiná. V roce 1989 činila průměrná měsíční mzda přibližně 3 170 Kčs. Což z dnešního pohledu není příliš vysoké číslo.

Pokud se zamyslíme nad tím, že v roce 2023 činila průměrná měsíční mzda přibližně 43 341 Kč, je v těchto cifrách obrovský rozdíl.

Samozřejmě platí, že se finanční prosperita v průběhu desetiletí dostala na zcela jinou úroveň. Nutno podotknout, že se zvyšováním průměrné měsíční mzdy rostly také ceny potravin a zboží v obchodech.

Pokud vezmeme v potaz každodenní výdaje, máte ponětí, kolik co za socialismu stálo?

Například obyčejné máslo jste si za socialimu mohli pořídit přibližně za 10 Kčs. Což je oproti dnešním 50 Kč za 250 g balení poměrně velký rozdíl. Přesto jsme na tom dnes daleko lépe, než na tom byli lidé za totality.

Ceny potravin

Vzhledem v průměrné mzdě si lidé v roce 1989 mohli koupit asi 318 balení másla, zatímco dnes by si za průměrný plat mohli dovolit 707 másel.

Měli jsme se za socialismu opravdu lépe?

Zdroj: Youtube

Kilogram hladké mouky stál v době komunismu přibližně 4,20 Kčs. To by dnes odpovídalo 54 Kč. Průměrná cena mouky se ale tehdy pohybovala okolo 22 Kčs. Pokud vezmeme vejce, cena za jedno byla v roce 1989 1,30 Kčs.

To by dnes odpovídalo přibližně 16 Kč za vejce, průměrná cena vajec se ale v roce 2023 pohybovala okolo 6–7 Kč za jedno vejce. To opět znamená, že si dnes můžeme za průměrný plat dovolit mnohem více vajec, než kolik bychom si koupili před rokem 1989.

Značný rozdíl můžeme najít také v potravinách jako jsou jablka, čokoláda či káva. Balení 100 g zrnkové kávy vyšlo v roce 1989 na 24 Kčs, což by dnes odpovídalo zhruba 310 Kč. Čokoláda se kupovala pouze ke speciálním příležitostem.

Potravinou, jejíž cena je dnes naopak výrazně dražší, je chléb. Ten od dob socialismu podražil přibližně o 25 %.

Pokud vezmeme v potaz služby, jako je kadeřnictví a zábava, ty byly v době totality výrazně levnější. Limitovala je však poněkud omezená nabídka.

Nostalgie tak není na místě. Je nutné si uvědomit, jak se díky rozvoji technologií a celkovému pokroku zlepšil život každého z nás. Současnost nám nabízí nejen větší dostupnost potravin a zboží, ale také bezkonkurenční množství příležitostí.

Retro kvíz: V roce 1989 činila průměrná mzda 3 170 Kčs. Pamatujete si, kolik co stálo za socialismu? question Zahájit kvíz

Zdroje: zpravy.aktualne.cz, brnensky.denik.cz, tn.nova.cz