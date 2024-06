Za éry socialismu v Československu bylo vlastnictví automobilu symbolem luxusu a prestiže. Cesta k vlastnímu vozu však nebyla snadná a starost o něj jednoduchá. Díky tomu se řidiči mohli těšit na prázdná parkovací místa, volné cesty, ale také absenci čerpacích stanic a dálnic.

Zatímco dnes je řidičský průkaz chápán jako nutná potřeba a vozidlo je považováno za spotřební zboží, před revolucí nebylo samozřejmostí ani jedno. Pokud se někdo toužil stát řidičem, bylo nutné obrnit se trpělivostí.

„Na zařazení do kurzu autoškoly Svazarmu se čekalo několik let,” říká v rozhovoru pro Deník expert na bezpečnost v dopravě Jan Pechout. Budoucí šoféři se v něj kromě pravidel silničního provozu učili, jak měnit kolo, olej nebo žárovku. Praktická část zahrnovala jízdy s instruktorem na tréninkových plochách i v běžném provozu.

Jakmile byly „papíry” v kapse. Mohlo se začít s nakupováním. Každý zájemce o nový vůz se musel zapsat do pořadníku. Důvodem byla omezená výroba a vysoká poptávka. Čekací doba se tak pohybovala v rozmezí od dvou do pěti let, někdy i déle.

Další možností, jak si pořídit auto, bylo využití obchodů Tuzex, kde se za valuty daly koupit západní mašiny jako Volkswagen, Fiat nebo Renault. Tento způsob byl ale většinou dostupný jen těm, kteří měli příbuzné v zahraničí nebo se těšili z určitých privilegií.

Dalším problémem byla cena. Ve druhé polovině osmdesátých let stál běžný osobní automobil Škoda 120 přibližně 60 000 korun, což je v přepočtu kolem 400 000 korun. Vlastnictví automobilu za socialismu tak bylo považováno za symbol prestiže a svobody.

Doprava za socialismu

Zatímco dnes se po českých silnicích prohání více než 6,5 milionu vozů, v roce 1970 se počet registrovaných aut pohyboval kolem milionu. O osmnáct let později činil 2 247 773 kusů.

Provoz byl tak mnohem řidší, a to jak v obcích, tak mimo ně. Zároveň byl někdy problém dostat se z bodu A do bodu B co nejrychleji. Chyběly totiž dálnice.

Vůbec první byla otevřena mezi Prahou a Mirošovicemi v roce 1971. Přímo do Brna mohli řidiči dojet až v roce 1980. Do roku 1989 ale bylo v ČSR v provozu již 336 kilometrů dálnic. K letošnímu 12. únoru je evidováno o 1049,1 km více.

Díky tomu, že se po Česku pohybovalo méně aut, jako šafránu bylo i čerpacích stanic. Konkrétně po celé dálnici D1 byly dvě. Benzín byl zároveň dražší než dnes. Litr pohonné hmoty stál kolem 7,50 Kčs, tedy téměř 50 korun.

Nulová bezpečnost

Socialističtí šoféři se také řídili jinými pravidly silničního provozu. Především jezdili rychleji. Od roku 1976 se v obcích mohlo přes den pohybovat rychlostí až 60 km/h. V noci byl limit neomezený, stejně jako mimo zastavěnou plochu.

Dálniční limit byl od srpna roku 1979 stanoven na 110 km/h, což byla pro tehdejší automobily ďábelská rychlost. Zvýšení na dnešních 130 km/h došlo v roce 1997.

Zdroj: Youtube

Rozdíly byly také v bezpečnosti. Poutání pásem bylo zavedeno v roce 1967, avšak jen mimo obec a u vozidel, které jimi byly vybavené. Povinné nebylo ani svícení ve dne, autosedačky nebo zimní řetězy.

Benevolentní pravidla a jiná konstrukce vozů tak znamenala nepříjemné důsledky silničních nehod. Zatímco v roce 1980 na 100 bouraček zemřelo v průměru 6,88 osoby, v roce 2015 to bylo jen 2,72 osoby.

Retro kvíz: Jak se řídilo za socialismu. Vybavte si, kde se nakupovala auta a jak se dělal řidičák question Zahájit kvíz

Zdroje: www.auto.cz, www.autoweb.cz, www.denik.cz, www.ceskenoviny.cz, www.cs.wikipedia.org, www.zpravy.aktualne.cz