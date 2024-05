close info Profimedia

Natálie Borůvková 15. 5. 2024 clock 3 minuty video

Televize by nebyla ničím, pokud by neměla své známé tváře. Ty nechyběly ani v dobách minulého režimu. Byly to muži a ženy, které skrze televizní éter přibližovali nevšední život všedním občanům. Jak dobře znáte ty nejznámější z nich?

Hvězdy Československé televize V dobách socialismu byly zdroje informací značně omezené. Hlavními aktéry se tak v tomto směru stali profesionální hlasatelky a hlasatelé, které diváky každý den informovali o dění z domova i ze světa. Ačkoliv se může zdát, že být hlasatelem je pouze o čtení předem připraveného textu ze čtecího zařízení, opak je pravdou. Hlasatelé a hlasatelky komunistické éry museli často improvizovat, museli komunikovat s publikem a být součástí živých vstupů. Jednou z tváří televizních obrazovek byla Saskia Burešová. Narodila se nar. 29. 7.1946 v Tornaľe, v bývalém Československu. Na televizní obrazovky se dostala spíše šťastnou náhodou. Saskia se účástnila konkurzu na Barunku v televizní adaptaci Babičky od Boženy Němcové. Roli sice nedostala, ale tvůrcům se líbila natolik, že ji nabídli zcela jinou roli. Roli televizní hlasatelky. Zhruba ve stejné době potkala Saskia svého budoucího manžela, režiséra Petra Obdržálka, se kterým je již více než čtyři dékády. Dnes Saskia hlasatelkou již není, na televizní obrazovce ji ale stále vídáme jako milou moderátorku pořadu Kalendárium. Jak dobře je znáte? Další hlasatelskou ikonou tehdejší doby byla Marie Tomsová. Ta se jako hlasatelka Československé televize objevovala skoro dvacet let. Československá hlasatelka Marie Tomsová: Zdroj: Youtube Marie vystudovala na pedagogické fakultě UK výtvarnou výchovu a český jazyk a během studií si přivydělávala jako modelka. Po odchodu z České televize působila jako moderátorka rádia Frekvence 1. Marie Tomsová také moderovala Prima jízdu na televizi Prima. Je vdaná, má dva syny a na časy, kdy byla hlasatelkou Československé televize vzpomíná jako na dobu plnou krásných pracovních příležitostí a velké vytíženosti. Stanislava Lekešová se narodila roku 1956. Vystudovala práva a do Československé televize nastoupila v roce 1985. Z televize odešla po dlouhých 13 letech. Poté působila v Českém rozhlasu. Byla vdaná a měla dvě děti. V roce 2019 po krátké nemoci zemřela. Další hlasatelskou tváří byl charismatický Alexander Hemala. Hemala se narodil 3. září 1952 v Brně a od roku 1973 působil jako hlasatel v Československé televizi. Na postu hlasatele Československé a posléze České televize se udržel až do roku 2005. Poté byla pozice hlasatelů oficiálně zrušená. Dnes působí jako režisér denního vysílání. Retro kvíz: Hvězdy Československé televize. Vzpomenete si na všechny hlasatelky a hlasatele? question Zahájit kvíz Zdroje: www.csfd.cz, celebwiki.blesk.cz, www.databazeknih.cz

