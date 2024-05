Zažil to každý. Poučování, opravování nebo radění. Pokud těchto vět bylo příliš, nebo zněly každou chvíli, lezly nám pěkně na nervy. A možná stále lezou. I přestože je jako rodiče téměř slovo od slova opakujeme i svým dětem.

Výchova potomků není jednoduchá. Každý člověk je jiný a platí na něj jiná pravidla. Není proto divu, že se i s komunikací v rodině generace od generace experimentuje.

Zatímco za první republiky byl vztah mezi dětmi a rodiči víceméně postavený na rozkazech, příkazech a na plnění úkolů, šedesátá léta minulého století byla ve znamení volnosti a nezájmu. Později byl nastolen trend rodič-kamarád, vyznačující se snahou o toleranci a absenci trestů.

Dnes se výchova již neškatulkuje. Každá situace si žádá jinou reakci. Někdy si stačí věci tzv. vyříkat, jindy je nutné sáhnout po zákazu.

„Za nejvhodnější způsob výchovy považuji tu demokratickou, postavenou na všemi členy uznávaných jasných hranicich,” říká pro iDnes psycholožka Sylvie Navarová. „Neměla by chybět ani vzájemná úcta, láska a respekt. Rodiče totiž v rámci snahy nepotlačit individualitu dítě sice respektují, ono je ale ne.”

Výchovné hlášky

Role rodiče by podle expertky měla být především ve vybudování základní životní jistoty a bezpečí. A to se bez komunikovaní smysluplných pravidel neobejde. „Pokud se mění podle nálady, v mysli dětí jen vyvolávají zmatek,” upozorňuje.

To je také ona pomyslná hranice mezi výchovou a nevýchovou. Potomek by si totiž měl uvědomovat, kde udělal chybu a napravit ji. Rodič by ho neměl omlouvat a problémy tzv. žehlit za něj.

Snad každý z nás zažil, že se pravidla skrývala pod otravnými poučkami a hláškami. Ty navíc neměly logiku, byly strašidelné, záhadné a pokud se opakovaly až příliš často, tak především vtipné.

Na otázku „Proč?” jsme tak dostali jen odpověď: „Protože” s dodatkem: „Maminka má vždycky pravdu a „Pochopíme to, až budeme mít vlastní děti.” Zároveň jsme byli upozorňováni, že si jednou „na tato slova vzpomeneme”. V tom se rodiče nemýlili.

