Od éry socialismu uplynula již celá desetiletí, ale její otisk v mysli mnohých stále přetrvává. Bydlení se v té době stalo klíčovým aspektem života a pro řadu občanů představovalo poměrně velkou výzvu.Vzpomenete si ještě, jak se bydlelo za socialismu?

Nedostatkové zboží

Byty se za socialismu staly vytouženým cílem, přesto pro mnohé zůstal tento sen pouhou fikcí. Získat nájemní byt totiž nebylo jen tak a rozhodně to nebylo zadarmo. Důvodem byly především předpisy, které přidělování bytů regulovaly.

Ty bylo možné „měnit“ za úplatek. Na ten však řada lidí neměla dostatek finančních prostředků. Výjimkou nebyly ani tolik proklamované výměny „kulového blesku“. Přesto ti, kteří měli to štěstí a státní byt nakonec získali, dostali také jednu velkou devizu: nezatížení nájmem. Ten totiž v době socialismu nepředstavoval žádné břemeno.

Pozoruhodným detailem byla vyhláška z roku 1964, která určovala cenu bytu. Ta se tehdy pohybovala v rozmezí pouhých dvou korun a padesáti haléřů za metr čtvereční bytu.

Nutno dodat, že právě tato vyhláška a s ní spojená bytová legislativa zůstaly po celou dobu trvání socialismu nezměněné.

„Honosná“ sídliště

Padesátá a šedesátá léta byla typická výstavbou sídlišť první generace. Ta znamenala výraznou změnu ve způsobu bydlení, který v lidech evokoval modernitu a styl. Cílem bylo nastavit nový standard tehdejšího socialistického Československa.

Byt na sídlišti v Bohnicích:

Zdroj: Youtube

Ke konci 50. let se do popředí dostala také družstevní výstavba, kterou podpořil zákon o družstevní výstavbě z roku 1959. Klíčovým kritériem pro získání bytu byly finanční prostředky na vstup do družstva.

Socialistické Československou ale nezahálelo ani v následujících dvou desetiletích, kdy se rozmohla výstavba sídlišť a panelových domů. Cílem těchto obytných jednotek bylo ubytovat až tisíce lidí naráz.

Rozmohl se také trend chalupaření, který víc než co jiného značil určité společenské postavení. Bydlení za socialismu představovalo ostrý kontrast k současnému světu. V době, kdy byla omezena rozmanitost designu a bytového zařízení, měly interiéry jednotný "nezaměnitelný" charakter.

Bydlení za socialismu sice nebylo jen tak, ale ti, kterým se podařilo byt získat, měli jistotu, že o něj nepřijdou. Jak dobře si pamatujete na bydlení v této době? Zkuste si náš kvíz a ihned budete mít jasno!

