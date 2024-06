Krásná moderátorka zažila fašismus i komunismus. Nikdy se nebála režimu, ani života. V padesátých letech se stala první evropskou televizní hlasatelkou. Trému prý neznala. Být před kamerou je podle jejích vlastních slov, jako sedět doma v kuchyni.

Jedna z nejvýraznějších osobností české mediální historie se narodila 8. dubna 1928 v Jihlavě. Jejím tatínkem byl politik a novinář Vilém Nový. Ten však musel emigrovat do Velké Británie, kde pracoval pro BBC a byl jediným novinářem, který vysílal pod svým skutečným jménem.

Tehdy bylo uznávané rozhlasové hlasatelce, moderátorce a herečce pouze jedenáct let. Kvůli tatínkovi a jeho aktivitám její maminku zavřeli a následně převezli do koncentračního tábora Ravensbrück. Vychovávali ji babička s dědečkem tak, aby měla co možná nejlepší dětství.

Jako žákyně základní školy měla umělecké sklony a navštěvovala dramatický kroužek. Vystudovala gymnázium v Jihlavě, a během studia aktivně ochotničila. Následně její kroky vedly do oblastních divadel v Teplicích a Jihlavě. Od jevištního herectví se přeorientovala na práci s hlasem.

Založení Československé televize

Půvabná brunetka nastoupila do Československého rozhlasu, kde působila sedm let jako hlasatelka. Díky svému talentu dostala nabídku na práce ve zpravodajství Československé televize. Televize byla založena 1. května 1953, a o čtyři roky později vznikly Televizní noviny.

Moderátorka a herečka se stala 1. ledna 1957 první televizní hlasatelkou v Evropě. Za svou protiokupační aktivitu však byla v době normalizace 1970 propuštěna. Pracovala na různých pozicích, jako byla servírka, prodavačka, nebo uklízečka. Nikdy toho ale nelitovala.

Byla tak na míle daleko od uměleckého i mediálního světa. Zachránit ji přišel kolega a kamarád herec Ota Sklenička, který ji sehnal herecké angažmá v Komorním divadle. Tam našla novou životní energii a skvělou partu přátel, klidné období však netrvalo dlouho.

Charta 77

Charismatická hlasatelka byla jednou z prvních, kdo Chartu podepsal. Jednala vždy intuitivně podle svého vlastního pocitu a smyslu pro spravedlnost. Tehdy si podepsala svůj osud, a byla tvrdě perzekuována. Sama se nechala slyšet, že nebyla nikdy dostatečně opatrná. Co na srdci, to na jazyku.

„Přišel Jiří Dienstbier a Jiří Frodl, rozhlasový redaktor a dopisovatel v Londýně. Přinesli Chartu a ptali se, zda to podepíšu. Řekla jsem, že samozřejmě, ale že to potřebuji ukázat Zahajdovi (životní partner), až skončí ten večer v divadle. Věděla jsem, že bude tanec, a tak jsem mu chtěla dát šanci, aby se se mnou alespoň formálně navenek rozešel. Nakonec byl tanec mezi vejci, v tu dobu už nestáli estébáci před domem, ale rovnou seděli na schodech. A když jsem s nimi odmítala jít na výslech, tak mě táhli na andělíčka,“ vyprávěla pro Ženy.iprima.cz.

Přestala se stýkat s lidmi z Charty i z kolegy z televize. Nechtěla ohrožovat své přátele. Byla nepřítelem a zločincem. Václav Havel byl její dobrý kamarád, který patřil k nejdůležitějším lidem jejího života. „Samozřejmě, že dělal chyby, samozřejmě, že jsme se nad některými tématy hádali, ale pro mě to byl fantastický člověk,“ zavzpomínala v rozhovoru pro Ženy.iprima.cz.

Ta, co všechno vydrží

Život této krásné ženy nebyl nikdy procházka růžovou zahradou, ale přes to v něm byly nádherné nezapomenutelné chvíle a upřímný smích. Radost jí dělaly její děti. Přestože její dvě manželství nebyla šťastná, a většinu života byla matkou samoživitelkou, na nic si nestěžovala.

Její nejstarší dcera Kateřina se narodila a vyrostla v Anglii, poté, kdy tam její rodiče emigrovali v roce 1968. Manželství však nevydrželo. Následovalo druhé manželství, ze kterého má umělkyně dceru Báru a syna Ondřeje. Ani tento vztah však nevydržel, a zůstala na děti sama.

Největší životní láskou se stal pro odvážnou bojovnici za pravdu herec Jiří Zahájský. Byl jejím světlem, láskou a kompasem v bouři. Měli spolu krásný vztah, který trval třicet let. Muže jejího srdce jí přebrala její nejlepší kamarádka herečka Jana Brejchová. To byla největší rána.

Přese všechna dramata a životní zvraty, kterými musela projít, se dožila úžasných 92 let. Byla celý svůj život krásná a charismatická elegantní dáma. Zemřela 24. listopadu 2020 v Praze. Touto významnou ženou nebyl nikdo jiný než Kamila Moučková.

