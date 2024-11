Externí autor 13. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Jan Hrušínský měl celý život ke Karlu Heřmánkovi blízko. Z herců se časem stali ředitelé divadel a měli tak společné téma. Hrušínský je ředitelem Divadla Na Jezerce a Heřmánek byl ředitelem v Divadle Bez zábradlí.

Jan Hrušínský a Karel Heřmánek toho měli více než dost společného. Mimo úspěšných hereckých kariér se nebáli vrhnout do manažerských pozic. Hrušínskému i Heřmánkovi v těchto nových kariérních úlohách pomáhaly i jejich ženy.

Podle starších fotografií je znát, že si Jan Hrušínský s Karlem Heřmánkem a jeho ženou vždy velmi rozuměli a trávili spolu čas na společenských akcích.

Z herců ředitelé

Jan Hrušínský byl během své kariéry v angažmá hned v několika divadlech v Praze i v jiných městech. Nakonec v roce 2002 založil divadelní společnost Jana Hrušínského a o dva roky později Divadlo Na Jezerce.

V divadle působí i dcera Hrušínského Kristýna Hrušínská. Je stálou členkou hereckého souboru. Vidět ji tak pravidelně můžete hned v několika inscenacích. Žádným překvapením tak jistě nebude, že v divadle najdete i manželku Hrušínského Miluši Šplechtovou. Ta divadlo spolu s ním zakládala a nyní hraje v celé řadě představení.

I Karel Heřmánek do Divadla Bez zábradlí zapojil celou rodinu. S manželkou Hanou ho založili v roce 1991. Dlouhé roky Hana působila jako manažerka divadla. Po čase se Heřmánek rozhodl předat vedení synům.

Karel a Josef byli podle Hany Heřmánkové tou nejlepší volbou pro tyto pozice. „Pepa dělá ředitele a Kája uměleckého šéfa. My jim s manželem držíme palce a myslím, že se jim docela daří. Není to jednoduché, ale snaží se a jdou do toho s velkou vervou – a se svou věkovou skupinou. Věřím, že ještě něco dokážou," pochválila je pro Lifee.

Sama moc dobře ví, co práce v divadle obnáší. Ona i její manžel se v Divadle Bez zábradlí opravdu otáčeli. Když bylo třeba, neváhali zaskočit za své kolegy.

„Karel je můj kouč, to je můj režisér. U nás v divadle hraji v legendárním představení Blbec k večeři, kde jsem rychle musela nastoupil za Verunku Freimanovou. Jirka Menzel už v té době nemohl režírovat, tak nastoupil Karel. A ten mě panečku proháněl na jevišti! No, ale chválil mě,” prozradila Hana jednu z historek ze společné práce pro iDnes.cz v roce 2022.

Společně v divadle i filmu

Rodinnou atmosféru v Divadle Na Jezerce trochu překazil starší bratr Jana Hrušínského Rudolf. Ten je v angažmá v Divadle Bez zábradlí. Vidět ho můžete například v představení Blbec k večeři. Populární herec na svého nadřízeného Karla Heřmánka vzpomínal pro Extra.cz. „Vždycky na něj budu vzpomínat jako na skvělého šéfa, skvělého kamaráda a skvělého herce.“

Karel Heřmánek zemřel letos v srpnu. Spáchal sebevraždu. Trápily ho dlouhodobé zdravotní problémy, kvůli kterým měl velké bolesti. Upřímnou soustrast rodině vyjádřil i Jan Hrušínský. „R.I.P. Karel Heřmánek. Upřímnou soustrast rodině i kolegům v Divadle Bez zábradlí,“ napsal na své sociální sítě.

Tyto dvě známé herecké rodiny jsou opravdu hodně propojené. Například Karel Heřmánek si dokonce zahrál s otcem Jana a Rudolfa. V jednom z nejoblíbenějších českých filmů Smrt krásných srnců se Heřmánek potkal na place právě s Rudolfem Hrušínským starším.

