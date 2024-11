o.Ang. / By Bundesarchiv, Bild 102-12248 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5480401

V dnešní době, kdy se většina našich činností přesouvá do virtuálního světa, mají věci, na které se dá sáhnout, zvláštní kouzlo. Není divu, že retro je čím dál tím více populární a stává se nadčasovým trendem. Důkazem toho jsou například obyčejné telefony.

Jeho zvuk si pamatuje snad každý. Hlasité cinkání se dokázalo nést celým bytem. Znělo do té doby, než jsme k němu přiběhli a zvedli těžké sluchátko s dlouhou šňůrou. Vždy bylo napínavé, kdo se z druhé strany aparátu ozve.

V případě, že jsme chtěli někomu zavolat my, bylo nutné si k tomu najít pár minut času. Už jen vytáčení byla zkouška trpělivosti. Před každým dalším číslem jsme totiž museli počkat, než se otočný ciferník vrátí s tichým cvakáním do základní polohy.

Tyto pocity s dotykovým displejem nezažijeme. Telefony z dob našich babiček v nás tak vyvolávají nostalgii a vykouzlí úsměv na tváři.

Je proto pochopitelné, že vintage a retro je stále populárnější a řada jeho milovníků si přeje mít aparát s otočným číselníkem doma. A s poptávkou roste také cena.

Vzácný telefon

Telefony ze 70. až 90. let jsou totiž skvělou dekorací. I přestože nejsou zapojené do tzv. pevné linky, tedy služby nabízející komunikaci pomocí telefonního vedení, v předsíni nebo koutu v obýváků dodávají nádech rodinné pohody.

Aktuálně platí, že čím stylovější a zachovalejší aparát, tím je sběratelsky cennější. Do jeho hodnoty se navíc odráží také barva, rok výroby a model.

Majitelé kousků, jež aktuálně odpočívají založené ve skříni, ve sklepě nebo na půdě, si tak mohou přijít na příjemný přivýdělek. Na aukčních stránkách se cena některých telefonů pohybuje již od 2500 korun. Vzácné exempláře z limitovaných edic se v zahraničí prodávají dokonce za více než 500 eur.

Návrat k retru

Mezi zákazníky většinou patří členové generace Z, tedy lidé, narození přibližně od poloviny 90. let 20. století do roku 2010, kteří vyrostli v době rychlého rozvoje internetu a digitálních technologií. Zároveň ještě zažili dozvuk analogové éry.

Právě tento kontrast v dnešních dvacátnících vyvolává touhu po hmatatelných předmětech s příběhem a snahu odpojit se na chvíli od internetu. Řada z nich si proto pořizuje nejen pevnou linku, ale do ulic vycházejí s „hloupými telefony”.

„Nazývám to můj čas mimo síť,” říká devatenáctiletá studentka Olivia Spaulding. „Na dotykovém zařízení dokážu rolovat celé hodiny, aniž bych si to uvědomovala. Proto se snažím eliminovat pokušení,” přiznala v rozhovoru pro The Daily.

Mladá žena není sama. Vyhledávání klíčové fráze „vyklápěcí telefon” neboli „véčko” se na Google za posledních pět let zvýšilo o více než 140 %. Oblibu si ale znovu získávají další retro věci, jako digitální a polaroidové fotoaparáty, gramofony a dokonce i přehrávače kazet a CD nosičů.

