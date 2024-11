Externí autor 1. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Klouček na fotce se dnes nepochybně řadí mezi velmi zajímavé osobnosti českého showbyznysu. Jeho jméno je již pěknou řadu let spojeno výhradně s jednou televizí. V jeho životě není jen jedna žena, kromě jeho manželky do něj patří ještě jedna. Poznáte, o koho se jedná?

Dnes je již tento muž dávno dospělý a dávno má svou vlastní rodinu. S manželkou Monikou, se kterou jsou spolu přes třicet let mají tři dcery. Mezi děvčaty je přibližně desetiletý věkový rozdíl, tudíž nejstarší Vanesu a nejmladší Leontýnku dělí tak celých dvacet let. Prostřední je pak Sofie.

O jeho ženě se toho ale mnoho neví, náš neznámý si velmi bedlivě střeží své soukromí. Když už se ale rodinka někde ukáže, je na ně radost pohledět.

Na pohřeb svého otce poslal fotku

Už na první pohled je vidno, že má exotické kořeny. Jeho tatínek pocházel z Ghany, maminka je Češka. Tatínek, stejně jako mnoho dalších cizinců, přišel do Česka studovat medicínu. Pak potkal svou osudovou lásku, kterou si po dokončení školy také odvezl domů do Ghany. Bohužel jeho vyvolená tam onemocněla malárií, a tak se musela vrátit do Česka.

Když se uzdravila, do Afriky se už vracet nechtěla. Jenže její manžel měl zase povinnosti tam, a tak od té doby žila rodina odděleně. S otcem se tak syn nevídal, před několika lety však přišla smutná zpráva. Jeho tatínek zemřel.

Ačkoliv jeho sourozenci, které má v Ghaně, ho přesvědčovali, aby přijel na pohřeb, „klučík z fotky“ měl v tomto ohledu jasno. „On nejezdil sem, já nejezdil tam. Ten můj vztah s otcem nebyl takovej, abych tam jezdil. On taky nikdy nepřijel na moje narozeniny, když to řeknu v nadsázce,“ prozrazuje v podcastu Celetná on Air.

Na pohřbu tak osobně přítomen nebyl, nicméně poslal alespoň profesionálně vyfocené foto, které pak bylo položeno na židli s jeho jménem.

Jedna televize, jedna žena

Jeho jméno je také už nějaký ten pátek spojenou výhradně s jednou televizí. „Polilo mě horko a orosil jsem se. Já se na sebe tak nerad dívám,“ prozradil, když viděl retro záběry z roku 1994, kdy se na televizní obrazovce objevil poprvé.

Stejně tak to má i jeho dlouholetá kolegyně, se kterou letos slaví pětadvacet let profesní spolupráce. „Taky to nemám ráda. Když vidím své první Televizní noviny, tak si hned vzpomenu, jak jsem byla hrozně nervózní a jak jsem se bála, že když se rozsvítí červené světlo na kameře, že nepromluvím. Je z toho i trochu cítit, že mám knedlík v krku,“ popisuje sympatická blondýna, která za to čtvrt století snad vůbec nezestárla.

Klouček z úvodní fotky se k moderování dostal přes zprávy o počasí a Meteopress. To, že se z něj jednou stane spolu s jeho kolegyní legenda a až ikonická dvojice, by ho v tu chvíli nejspíš ani nenapadlo.

Strávit s někým pětadvacet let v práci je hodno minimálně diplomu. Plánují spolu pracovat i nadále? „Práce v médiích je strašně nejistá. Nikdo nemá svou pracovní pozici jistou, ale v médiích je přece jen možná ještě o něco méně jistá,“ vysvětluje moderátor, který má po boku krásnou Lucii Borhyovou.

Klučíkem na fotografii není nikdo jiný než Rey Koranteng.

