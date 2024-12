Externí autor 7. 12. 2024 clock 5 minut gallery

Zdeněk Troška (71) je legendární režisér, který má na svém kontě filmy jako Slunce seno...nebo pohádky Princezna ze mlejna či Z pekla štěstí. I přesto, že první čtyři roky důchodu pracoval, tak nyní tomu už tak není. Režisér prozradil, jak vychází s důchodem. Co radí svým vrstevníkům?

Žije skromně

Režisér Zdeněk Troška říká, že samozřejmě každý důchodce si umí představit, že by jeho důchod byl vyšší. On ale dle svých slov žije skromně, ale to rozhodně neznamená, že by se nějak výrazně musel omezovat a svým vrstevníkům radí to samé. Je toho názoru, že má průměrný důchod a s naprostým s klidem dokáže vyžít.

„Asi každý senior by si dokázal představit mít penzi vyšší, ale co se dá dělat. Zaplaťpánbůh, že alespoň něco dostáváme. Co mě ale dokáže naštvat, když slyším, jak někdo kopne do míče a má za to miliony. Pak jsou tu lékaři, machři, kteří operují, zachraňují lidské životy, chtějí něco přidat a vládní politici se k nim otočí zády. Hlavně, že si sami zvýší platy," řekl pro web Prima Ženy.

V důchodu se Zdeněk Troška věnuje hlavně svým zálibám jako je četba, poslouchání hudby nebo chození do přírody. Navíc o sobě říká, že patří k těm, kdo ráno brzy skáčou z postele. „Jsem ranní ptáče, vstávám ve čtyři hodiny. Ano ve čtyři hodiny, vyspalý, plný energie, to znamená, že vyskočím oběma nohama, to umím, udělám hygienu a pak jdu vyřizovat poštu, čtu si," řekl v rozhovoru.

Zdeněk Troška je oficiálně v důchodu již devět let, ale první čtyři roky pracoval. Poslední jeho filmový počin je krásná pohádka z roku 2019 – Zakleté pírko. Následně se rozhodl, že je nejvyšší čas se odebrat do důchodu. Režisér byl celý život v jednom kole. Práce pro něj byla vším a napracoval se až až a nyní se užívá zaslouženého klidu.

Život v důchodu si pochvaluje

„Užívám si, že už nic nemusím. Mám hodně knih, které jsem si připravoval právě na období, kdy budu v penzi. Po obědě si hezky zdřímnu," pokračuje Zdeněk Troška, který nemá ve zvyku si jakkoliv stěžovat. Jestli ho ale něco trápí, tak jsou to občasné problémy se zdravím. Na druhou stranu už má svůj věk, takže je pochopitelné, že se čas od času něco ozve.

„Bohužel se u mě jako poslední probouzí žaludek, takže jím až tak čtyři, pět hodin po probuzení, jinak by mi to nechutnalo. Udělám si nějakou dobrou snídani, a jak říkám, po snídani se těším, jak si po obědě hezky zdřímnu. Říkám, že jdu vodorovně přemýšlet. A pak jsem venku, nebo si zase čtu. Takže úplná pohoda. A nemusím mít žádné moře, žádné Dolomity, nic," přiznal.

Jestli oblíbený režisér na něco velmi rád vzpomíná, tak je to jeho dětství, které prožil v Hošticích, kde se samozřejmě natáčela legendární trilogie Slunce, seno jahody; Slunce, seno erotika a Slunce, seno a pár facek. „U nás na vsi bylo tolik zábavy, že nás večer po klekání, večerním zvonění, museli rodiče nebo babičky hledat a zahánět domů. Kolik nejrůznějších bunkrů a skrýší jsme měli vybudovaných ve stohu, v pasekách, v lesních roklích, stodolách," zavzpomínal.

Trošku pana režiséra rozčiluje, že v současné době mládež sedí doma, koukají do mobilů a nemají vůbec všeobecný přehled. „Od jara do podzimu jsme pásli krávy a kozy a na pastvě bylo tolik času na hry a skotačení. Byli jsme pořád venku, na zdravém vzduchu, a hlavně poznávali přírodu kolem nás. Je mi líto mnohých dnešních dětí, které pořád jen civí do počítačů a tabletů a nerozeznají smrk od jedle, žito od ječmene, kosa od drozda a pak se diví, že kráva není fialová," dodal.

Točit filmy už nikdy nebude

I přesto, že mu stále chodí nabídky na natáčení filmů, Troška řekl, že už nikdy nic nenatočí. „Vždycky jsem si myslel, že nikdy nebudu bez filmu existovat, jak jsem ho miloval, ale nechybí mi to. Sice mi stále chodí nabídky, abych něco natočil, ale nikdo mě už nepřemluví. Skončila kapitola natáčení, začala další kapitola, která se jmenuje důchod," prozradil.

Natáčení filmů věnoval celý život a nyní si chce užívat zaslouženého důchodu. „Opravdu už ne, točit už nebudu žádné filmy. Nebudu dělat ani operní inscenace v divadlech. Už jsem zabalil krám s básněmi, chci odpočívat a užívat si důchod. Číst si, spát a poslouchat krásnou muziku," podotkl pro eXtra.cz.

„Já to beru jako knihu života. Jedna kapitola dětství, druhá kapitola školy, třetí kapitola práce, profese a čtvrtá kapitola odchod do důchodu. A všechno člověk musí brát tak, jak to je. Takže já to beru tak, že ano. Skončila kapitola natáčení, tak vím, že bude další kapitola, ta se jmenuje důchod. A snažím se, aby ten důchod byl milý, příjemný, abych z něj měl radost," dodal pro Českédůchody.cz.

Zdroje: Prima Ženy, Českéduchody.cz, CNN Prima News