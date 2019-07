Zkažený génius Richard Burton: Jeho extrémní zálety řešil Vatikán i Kongres

Kdyby se divoký způsob života známkoval, Richard Burton (†58) by exceloval. Jeho nevěry byly tak časté a tak šokující, že je řešil doslova celý svět. Samozřejmě to byl také skvělý herec, který však držel jeden smutný rekord.

I mezi uhlím se občas najde diamant. Jeden takový blýskavý kamínek se objevil 10. listopadu 1925 ve velšském hornickém městečku Pontrhydyfen.

Richard Walter Jenkins byl dvanáctým potomkem horníka, který svůj čas spravedlivě dělil mezi důlní šachtu a místní hostinec. Péči o početnou rodinu tak měla na bedrech jeho žena Edith. Námaha ale byla větší než její odhodlání. Když po dalších dvou letech porodila třináctého potomka, zemřela vysílením.

Otec dal od dětí ruce pryč, a tak se o Richarda začala starat jeho sestra Cecilia, která už byla vdaná a měla dvě vlastní děti. Nepsanou hlavou celé rodiny se stal nejstarší ze sourozenců jménem Ifor, což byl nejen zdatný horník, ale také šikovný hráč ragby, takže k němu Richard obdivně vzhlížel. Nebyl to ale jeho jediný dětský idol.

Herecký uragán

Ve škole se jeho mentorem stal učitel Philip Burton, který si hned všiml jeho hereckého nadání. Richard se ale musel postarat o své živobytí, takže v 16 letech školu opustil. Roznášel noviny, rozvážel koňský hnůj, pracoval v galanterii, zkoušel to jako boxer. Nakonec zakotvil v armádě, kde se náhodou znovu setkal s Burtonem. A ten ho podruhé utéct nenechal. Po návratu do civilu mladíka dokonce adoptoval, aby ho měl na očích. Richard přijal jeho příjmení a vrátil se do školy. Piloval rétoriku a zbavoval se velšského přízvuku. V polovině 40. let vtrhl na hereckou scénu jako uragán. Z jeho výkonů v divadle byli kritici u vytržení, brzy se o šikovného nováčka začal zajímat Hollywood.

Richard se poprvé oženil v roce 1949. Jeho vyvolenou se stala o čtyři roky mladší herečka Sybil Williamsová, s níž během dalších deseti let zplodil dcery Katherine a Jessiku.

Koncem 50. let už patřil mezi absolutní hereckou elitu. Měl na kontě dvě nominace na Oscara a jeho honoráře běžně atakovaly tehdy nevídanou hranici jednoho milionu dolarů. Pozornost na sebe ale poutal i jinak.

Sexuální skandál

Bouřlivý osobní život se u herců tak nějak předpokládá, jenže u Richarda vše dosahovalo obřích rozměrů. Cigaretám holdoval od osmi let, jen o něco později začal pravidelně pít alkohol. To dělá kde kdo, ale Richard denně vykouřil i přes 100 cigaret a jeho spotřeba alkoholu by slušně uživila menší restauraci. Sám v tom problém neviděl. „Musel bych opravdu dlouho přemýšlet, než bych připadl na jméno zajímavého muže, který nepije," říkával.

Velkou hlavu si nedělal ani s partnerskou věrností. Aférku s ním prožily slavné herečky Jean Simmonsová nebo Lana Turnerová. „Mám velmi rád svou pověst, tedy tu zkaženého génia z velšské žumpy, opilce a sukničkáře… Je to velice přitažlivá podoba," uculoval se.

Jeho záliba v záletech vyvrcholila v roce 1963, kdy se při natáčení Kleopatry zamiloval do Elizabeth Taylorové. Vztah vyvolal doslova senzaci. Oba milenci byli navíc zadaní, takže kauza ze soukromé ložnice brzy přerostla v celosvětovou diskusi o morálce, k níž si své řekl Vatikán a americký Kongres. I díky tomu se z Kleopatry stal fenomén a tržby atakovaly historické rekordy.

Richard se ještě v roce 1963 rozvedl, o rok později byla volná i Elizabeth. Několik měsíců poté měli svatbu a brzy zatoužili lásku zpečetit potomkem. Kráska ale nemohla mít děti, takže nakonec adoptovali německou holčičku a dali jí jméno Maria.

A jízda pokračovala. Těžko říci, zda se Richard častěji potácel na prahu smrti nebo se ucházel o Oscara. Na zlatou sošku byl nominovaný celkem sedmkrát, ale ani jednou ji nezískal, čímž tehdy držel hořkosladký rekord spolu s Peterem O´Toolem.

Výčitky svědomí

O tom, kolikrát se málem upil k smrti, nejspíš nevěděl ani on sám. Třeba v roce 1968 mohutně popíjel s bratrem Iforem, který nakonec nešťastně upadl, zlomil si krční obratel a zůstal ochrnutý od hlavy dolů. Richard si vše velmi vyčítal a ještě horší to bylo o pět let později, kdy Ifor zemřel. Richard na žal denně vypil tři až čtyři lahve tvrdého alkoholu.

Trpěl záněty kloubů, trápila ho nespavost, revma, potýkal se s cirhózou jater a také se mu hroutilo manželství. Elizabeth se s ním v roce 1974 rozvedla, ale jejich bouřlivý vztah tím neskončil. O rok později znovu zamířili k oltáři, avšak ani druhý pokus se jim nevyvedl a skončil po 16 měsících. A opět s příchutí pořádného skandálu.

Nerovný svazek

Herec svou ženu podváděl s mladou britskou modelkou a herečkou Suzy Millerovou. V té době byla vdaná za pilota formule 1 Jamese Hunta, který se v tom roce stal poprvé a naposledy mis­trem světa. Oba milenci se obratem rozvedli a ještě v roce 1976 měli svatbu. Nerovný svazek, kterému mnozí předpovídali brzký konec, vydržel šest let.

Jak bylo Richardovým zvykem, už v době rozvodu měl za Suzy náhradu. O 23 let mladší producentku Sally Hay­ovou si vzal v roce 1983, ale tu už podvést nestačil. Ve své vile ve švýcarském Céligny podlehl 5. srpna 1984 náhlé mozkové příhodě.

Pohřben byl na nedalekém hřbitově, ale na svůj původ nezapomněl. Jak si přál, byl jako správný Velšan pohřben v červeném oděvu. Naopak jeho další prosba zůstala nevyslyšena. Přál si, aby vedle něj pochovali Elizabeth Taylorovou, až nastane její čas. Sally však nechtěla něco takového dopustit a pro jistotu skoupila všechny pozemky kolem jeho hrobu.

Co ještě nevíte

* Od roku 1957 žil ve Švýcarsku, kde mohl platit výrazně nižší daně.

* V roce 1970 mu královna udělila Řád britského impéria.

* Vždy se spekulovalo o jeho homosexualitě. Podle jedné biografie se pokoušel svádět Eddieho Fishera, což bylo dost pikantní. Šlo totiž o muže, kterému přebral Elizabeth Taylorovou. Další nepotvrzenou obětí jeho choutek měl být Laurence Olivier.

* Jeho blízkým přítelem byl jugoslávský prezident Josip Broz Tito. V jeho vile na pobřeží strávil mnohé prázdniny.

* Hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu dostal až v roce 2013.