Herce Richarda Chamberlaina si filmoví fandové budou nepochybně pamatovat jako otce Ralpha ze slavného seriálu Ptáci v trní, ale také Aramise ze Čtyř mušketýrů nebo hraběte Monte Christa. Podívejte se jak tenhle krasavec vypadá dnes. Je to smutný pohled.

V polovině 80. let zajistila Richardu Chamberlainovi místo v panteonu velkých televizních hvězd minisérie Ptáci v trní, v níž se coby kněz potýkal s láskou k ženě. Pravdou je, že v té době už byl známý jako král minisérií díky svým rolím ve filmech Dr. Kildare, Shogun a Hrabě Monte Christo.

Dvě dekády soupeřil o titul největšího lamače ženských srdcí s takovými hvězdami jako byl v té době Kabir Bedi ze Sandokana, David Soul ze Starsky & Hutch a Robin Ellis z Poldarku. Chamberlain oslnil svou zvláštní krásou, která byla více evropská než kalifornská. Připomínal víc tehdy slavného rakouského herce Helmuta Bergera než Burta Reynoldse. Vynikal také díky svému talentu a ten mu, spolu se vzhledem, otevřel kromě práce v televizi i cestu k filmu a na Broadway.

Role nejtěžší

Ať už by se některá z jeho rolí zdála těžká, žádná nemohla být těžší než ta životní, v níž hrál heterosexuálního muže. Dělo se tak až do roku 2003, kdy ve svých devětašedesáti letech učinil v své autobiografii Shattered Love coming out. Postupně začalo vyplouvat, jak těžké to Richard Chamberlain musel mít, když vlastně většinu života skrýval, že je gay.

Pro CNN on sám k tomu řekl: „Myslel jsem si, že je se mnou něco hodně špatně a chtěl jsem to zamaskovat. Nechtěl jsem, aby se to někdo dozvěděl. Vzpomínám si, že jsem sám se sebou uzavřel smlouvu, že tohle tajemství nikdy nikomu neprozradím.“

Strach z veřejného tajemství

Chamberlain tušil, že přiznání zastíní zbytek obsahu knihy a měl pravdu. Nikoho nezajímalo ponižování, kterému mu ho v dětství vystavil otec alkoholik, natož spletitosti jeho úspěšné kariéry. Lidé zkrátka už chtěli vědět, jak to je s jeho sexuální orientací doopravdy a on byl na to připravený.

Příliš dlouho v sobě skrýval strach vyjít na veřejnost s něčím, co už bylo v showbyznysu veřejným tajemstvím. Jak sám zmínil, časopisy s ním dělaly spoustu spoustu rozhovorů a v nich se ho neustále vyptávaly na to, kdy se ožení a kdy bude mít děti, protože už tehdy nejspíš tušily...

V roce 1989 odhalil francouzský ženský časopis Nous Deux skutečnou pravdu o Chamberlainově orientaci. Šlo o rozhovor, jenže neautorizovaný, takže Chamberlainův publicista zprávu popřel. Patnáct let po tomto okamžiku, který mohl zničit jeho kariéru, se herec objevil v show Larryho Kinga a v klidu promluvil o tom, jak v 10 letech objevil svou homosexualitu a že jeho první vztah s mužem proběhl před dovršením 23 let.

Chamberlain nezahořkl. Přijal pravidla hry a dokázal najít útočiště v Evropě, kde to bylo uvolněnější než v puritánských Spojených státech. Ale jeho pravé místo bylo v Hollywoodu. „Zvykl jsem si být opatrný a obezřetný," řekl. „Byl bych šťastnějším člověkem, kdybych mohl říct, kdo ve skutečnosti jsem a byl volný. Měl jsem ale důvody, proč to neudělat. Důvody, které mi dělaly radost. Byl jsem pracující herec a to pro mě bylo nejdůležitější."

Jubilant

V letošním roce herec oslavil již devadesáté narozeniny. Dlouhá léta byla jeho domovem Hawai, kde žil i se svým manželem Martinem Rabbettem. V roce 2010 se vrátil zpátky do Kalifornie a také se rozvedl. Nyní žije životem důchodce, většinu času tráví malováním, což je jeho další láska. Rodinou jsou mu děti jeho zemřelého bratra. Pro jejich potomky je hrdým dědečkem.

Zdroje: www.richardchamberlain.com, english.elpais.com, medium.seznam.cz