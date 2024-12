Externí autor 4. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený bavič a herec Richard Genzer letos provdal dceru. Krásnou Viktorii má z manželství s učitelkou zpěvu Linkou Finkovou. Třiadvacetiletá Viktorie zdědila na první pohled půvab po své populární matce.

Richard Genzer a Linda Finková spolu tvořili pár 12 let. Populární herec a tanečník se do učitelky zpěvu zamiloval v roce 2000. Seznámili se v televizním pořadu Hany Zagorové a Štefana Margity Hogo Fogo. Rozvedli se v roce 2022. I po konci manželství spolu vychází skvěle.

Osudová láska

Linda Finková a Richard Genzer dlouhé roky platili za stabilní pár českého showbyznysu. O to větší překvapení pro všechny bylo, když jejich vztah v roce 2012 zkrachoval. Oficiální rozvod známého páru přišel na řadu až v roce 2022.

„Rozvod proběhl úplně v pohodě, já jsem Lindě donesl kytku, to tam prý ještě nikdy neviděli. A když četli rozsudek, tak jsme si oba i poplakali. No a pak jsme si šli každý po svých,“ řekl Richard Genzer pro Showtime.

Cílevědomá dcera

Krásná Viktorie si z obou rodičů vzala to nejlepší. Není se tak čemu divit, že jejímu kouzlu podlehl populární sportovec.

„Ona má z nás to nejlepší, co si mohla z každého vzít. Třeba já mám malé oči, úzkou pusu, ale to si vzala z tatínka a ten má hezké velké oči a hezkou velkou pusu. Vlastně si opravdu z každého vzala, co potřebovala a co se jí hodilo,” řekla otevřeně pro Život v Česku Finková.

Viktorie se letos vdala za Davida. Svatbu měli pod širým nebem. Půvabná nevěsta oblékla tradiční svatební šaty v bílé barvě s nabíranou sukní a spadlými rameny. Ženich vynesl světle modrý oblek. Celému jeho outfitu ovšem dominovaly bílé tenisky.

Svatba byla jen začátek. Linda Finková už přemýšlí o tom, kdy se stane babičkou. „Určitě bude chtít děti. Zatím si pro začátek koupili psa, i když jsem jim radila, ať to udělají obráceně. Myslím, že teď chce hlavně dostudovat školu a potom přijdou ty děti,“ prozradila v rozhovoru pro Lifee.

„Ona je taková cílevědomá, v dobrém slova smyslu. Děti samozřejmě chce a chce je dřív, než jsem je měla já,“ dodala. Viktorie je velmi talentovaná. Po svých rodičích podědila umělecké vlohy. Od dětství se objevovala v nejrůznějších muzikálech. Účinkovala například ve Třech mušketýrech, Klíčí králů nebo v Golemovi.

Nyní ji ovšem na divadelních prknech nenajdete. Krásná a inteligentní Viktorie vystudovala Vysokou školu finanční a správní konkrétně obor marketingová komunikace a management. V současné době se už pyšní inženýrským titulem.

Mimo dceru Viktorii mají Linda a Richard ještě šestnáctiletého syna Matyáše. „Když o tom tak přemýšlím, tak já jsem děti měla tak akorát, v pravý čas. Ale když si uvědomím, že mému Matýskovi bude 20 a mně 60, tak si možná po sedmdesátce tolik neužiju vnoučat. To je mi zpětně trochu líto. Kdybych začala dřív, užijeme se navzájem mnohem déle,“ přiznala otevřeně Linda Finková s tím, že ona měla první dítě ve třiceti letech.

S dětmi má Linda skvělý vztah. Čas od času spolu dokonce vyrazí do společnosti. Tráví spolu zkrátka hodně času. „Třeba dnes spolu jdeme nakupovat oblečení a večer k nám přijde se svým klukem na večeři. Jsou u nás často a jako maminka s dcerou pořád hezky fungujeme," pochlubila se.

Zdroje: Lifee, Blesk, Život v Česku, Show Time