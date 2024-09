Externí autor 25. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Zpěvačka Linda Finková (56) má z předchozího manželství s bavičem a hercem Richardem Genzerem (57) dvě děti. Syna Matyáše (16) a dceru Viktorii (23). Letos v červenci se navíc Viktorie vdala za tenistu Davida Šotka (34). Naštěstí půvab po svém otci nezdědila.

Ač je to nyní možná neuvěřitelné, tak Richard Genzer byl v mládí velmi sportovně nadaný a v jednu dobu hrál fotbal. Když se ale později rozhodl pro tanec, jeho otec byl zklamaný. Chtěl mít totiž ze svého syna profesionálního fotbalistu. Pro tatínka Richarda byl vždy fotbal na první místě a znamenal pro něj mnoho.

„Skousával to dost těžce. Fotbal pro něj vždycky znamenal strašně moc. Nejdříve byl brankářem, pak trenérem, pak dělal na fotbalovém svazu. Takže syna chtěl pochopitelně vidět na hřišti. Navíc jako žákovi mi fotbal docela šel. Dokonce jsem byl v nějakém výběru nadějných fotbalistů Prahy. Ale tanec mě v té době bavil taky. A tak jsem se v deváté třídě rozhodl pro taneční konzervatoř," řekl Genzer v rozhovoru pro Blesk.cz.

Otec měl strach o jeho sexuální orientaci

Když se Richard rozhodl být baleťákem, nenašel u svého otce pochopení. Ten naopak vyjádřil obavy o jeho sexuální orientaci. „Samozřejmě, že v tom jeho odporu asi byla i nějaká ta obava, abych jim časem nepřivedl domů představit místo děvčete kluka. A strach, že proto nebudou vnoučata," řekl s úsměvem.

Ošklivé narážky a výsměch schytával bavič i od svých vrstevníků. „Nějaké poznámky, jako že dělám homoškolu, byly, ale oni mě znali a věděli, co jsem zač, a že jsem hetero. Ustál jsem to bez problémů, mám docela odolnou povahu,“ uvedl. Na konzervatoři se seznámil se svým profesním celoživotním parťákem Michalem Suchánkem, který studoval herectví. „Už v té době jsme spolu chodili do hospody,“ řekl s úsměvem Geňa.

S osudovou ženou láska nevydržela

Tanečník a moderátor se následně zamiloval do půvabné zpěvačky a učitelky zpěvu Lindy Finkové, se kterou má dvě děti. Seznámili se velmi komicky v roce 2000 v televizním pořadu Hany Zagorové a Štefana Margity Hogo Fogo. V roce 2012 ji ale opustil kvůli o dvanáct let mladší ženě, ale vztah neměl dlouhého trvání.

Finková a Genzer se však rozvedli až po dlouhých deseti letech v roce 2022. „Rozvod proběhl úplně v pohodě, já jsem Lindě donesl kytku, to tam prý ještě nikdy neviděli. A když četli rozsudek, tak jsme si oba i poplakali. No a pak jsme si šli každý po svých,“ řekl Richard Genzer pro Showtime.

„Nemyslím si, že rozvod je důležitý životní krok. Myslím, že to je, když se dva lidi rozejdou. Ale rozvod, to už je jen cár papíru. Stejně jako papír o manželství, tak i papír o rozvodu je cár," okomentovala svůj rozvod Linda Finková. S Richardem přesto všechno dobře vycházejí a nemají problém se potkat v jednom pořadu. Poměrně nedávno to byl zábavný pořad TV Prima Inkognito.

O manželství, které po deseti letech nevyšlo, hovoří jako o prohře dvou lidí. „U nás už to nefungovalo. Mrzí mě to. Samozřejmě je nejlepší, když jsou spolu lidi, kteří spolu mají i děti. Nám se to ale bohužel podělalo. Jsem ale šťastná, že teď je to zase dobrý," dodala Finková, která letos v červenci vdala třiadvacetiletou dceru Viktorii.

Dcera už vylétla z hnízda

Linda Finková a Richard Genzer v červenci provdali dceru Viktorii za sympatického tenistu Davida Šotka. „Určitě bude chtít děti. Zatím si pro začátek koupili psa, i když jsem jim radila, ať to udělají obráceně. Myslím, že teď chce hlavně dostudovat školu a potom přijdou ty děti,“ řekla Linda pro web Lifee. „Ona je taková cílevědomá, v dobrém slova smyslu. Děti samozřejmě chce a chce je dřív, než jsem je měla já,“dodala.

Svatby Viktorie se účastnili oba dva rodiče a byla to skutečně kouzelná podívaná. Snoubenci se rozhodli, že se vezmou pod širým nebem v zahradách zámku Chateau St. Havel v Praze Krči. Nevěsta na sobě měla krásné bílé šaty se spadlými ramínky. Ženich zvolil modrý oblek, který doplnil bílými teniskami.

Jejich velký den D se skutečně povedl. Krásu a půvab zdědila dcera Viktorie po své mamince. „Když o tom tak přemýšlím, tak já jsem děti měla tak akorát, v pravý čas. Ale když si uvědomím, že mému Matýskovi bude 20 a mně 60, tak si možná po sedmdesátce tolik neužiju vnoučat. To je mi zpětně trochu líto. Kdybych začala dřív, užijeme se navzájem mnohem déle,“ dodala realistická Linda Finková.

