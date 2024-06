Externí autor 11. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Mnohdy se stane, že když někoho poprvé uvidíme, a pak jej vídáme i pravidelně, máme pocit, že tak, jak jsme ho viděli poprvé, vypadá už od narození. Málokdo by si tedy nejspíš dokázal představit Richarda Genzera, jako vytáhlého klučíka, žáka taneční konzervatoře. On ale takový skutečně byl.

Skutečnost, že má Richard Genzer vystudovanou tančení konzervatoř, není nikterak tajná už dlouhou řadu let. Přeci jenom je ale trošku obtížné si komika představit, jak elegantně tančí. Koneckonců i jeho figura už delší dobu nevykazuje známky toho, že by doma denně trénoval valčík.

Nicméně když se člověk podívá na archivní záběry z jeho studentských let, hned mu dojde, že tento věčný šprýmař přeci jenom své místo v porotě populární soutěže StarDance má. Předtím se ale sám této show zúčastnil jako soutěžící, a to za zraněného Václava Koptu. Tehdy se mnoho lidí bouřilo, že je to nefér právě kvůli tomu, že Genzer vystudoval taneční konzervatoř.

Choreograf v divadle a učitel na konzervatoři

Jenže pro něj to ve skutečnosti moc velká výhoda nebyla, namísto společenských tanců, které se v této soutěži vyžadují, se věnoval tanci modernímu. Za svých mladých let působil v taneční skupině UNO, kterou vedl Richard Hes. Ještě před sametovou revolucí se tato skupina uplatnila především ve Švýcarsku a Německu, kde účinkovala v muzikálech Keep Cool a Fever.

UNO byla skutečně unikátem na tehdejší československé taneční scéně. Bylo to uskupení, které snad jako první uchopilo tanec moderně. Genzer posléze našel uplatnění jako choreograf ve Švandově divadle, kde za svou práci dokonce získal i ocenění. Vrátil se také na konzervatoř, tentokrát už ne ale v pozici žáka, nýbrž na místo vyučujícího, kdy vychovával novou generaci herců a zpěváků.

Video z pravěku, kterému se všichni zasmáli

Už za svých studentských let se Genzer seznámil se svým životním profesním parťákem Michalem Suchánkem. Znovu se potkali pak na projektu s názvem Krysař. Ten byl ale jen začátkem jejich dlouhé společné poutě. Následovala spolupráce v televizi, ať už v populárním zábavním pořadu Tele Tele, Mr. GS nebo divácky oblíbené Partičce.

A právě proto, že Richard Genzer je divákovu oku znám až z dob televize, kde už nebyl úplně vytáhlý mladík, mnohého překvapilo, když bavič sdílel na svém Instagramu video z jeho mládí, kde dokonce dává svůj údajně první rozhovor vůbec. „To je snad můj první rozhovor do televize. Rok 1983, já na taneční konzervatoři a otázka zněla: ‘Co vám dává tanec?’ Pravěk,“ napsal Genzer pod video.

Takovéhle video samozřejmě nezůstalo dlouho bez komentářů. A nebyli to jen „obyčejní smrtelníci“, kdo se k úsměvnému počinu z Genzerových mladických let vyjádřil, našly se tam výroky i od jeho kolegů z branže. „Nekecej! To je pecka! Jsi furt stejný,“ napsala herečka Daniela Šinkorová. Následovala i označení, ze kterých se dost možná i samotný Genzer doma při čtení červenal. Jeho sledující ho označili za: ouška, kočičáka, vyžli, hezouna a nechyběl ani slaďouš.

Na to, jaký byl Richard Genzer slaďouš a kočičák se podívejte v naší galerii.

Zdroje: blesk.cz, super.cz, csfd.cz