close info Profimedia / Profimedia

Elena Velímská 20. 3. 2024 22:24 clock 3 minuty video

Představovat Richarda „Geňu“ Genzera je, dá se říct, nošením dříví do lesa. Kdo by ho neznal přinejmenším z „Partiček“ po boku parťáka Michala Suchánka, s nímž léta tvoří známé komické duo? Pojďme pár „proutků“ do pomyslného lesa přeci jen donést v podobě fotek, videa a vzpomínek z jeho mládí.

Dva talenty Richard Genzer (*20. prosince 1966) strávil dětství v krásném prostředí Krčského zámečku obklopeném přírodou, později se rodina přestěhovala do Ďáblic. close info Archiv Richarda Genzera / Instagran zoom_in Svou fotku z dětsví sdílí na sociálních sítích Richardův otec byl nadšený fotbalový fanoušek, pro kterého coby bývalého brankáře, později trenéra a člena fotbalového svazu tento sport znamenal strašně moc. K lásce k černobílé mičudě vedl i svého syna. Richard otcovo přání pokračovat v jeho šlépějích plnil, a jako kluk si oblékal fotbalový dres v žákovském týmu. Byl zcela jistě sportovně nadaný, vcelku se mu dařilo a měl nejspíš šanci být úspěšným fotbalistou. close info Archiv Richarda Genzera / YouTube zoom_in Od dětství měl rád tanec O pohybu však měl také své představy. Chodil totiž také do folklórního tanečního souboru. K velkému zklamání otce dal na devítce před „zelenou trávou“ přednost hudební konzervatoři a studiu tance. close info Archiv Richarda Genzera / Instagram zoom_in Z konzervatoře... pokud jste ho nepoznali, je to ten třetí zprava close Magazín Neuvěříte, jak vypadal Michal David zamlada. 40 let stará fotka s manželkou - tenistkou - vás rozesměje Richard a Uno Už jako student se připojil ke skupině moderního tance Uno, kterou na počátku 80. let založil během svých studií na Taneční konzervatoři vynikající tanečník, pozdější muzikálový choreograf a scénárista Richard Hes. close info Archiv Richarda Genzera / YouTube zoom_in Tady ho máme jako studenta zblízka Po vojenské službě se „Geňa“ stal jejím předním tanečníkem. Pokud si vzpomínáte, byla své doby nesmírně populární a úspěchy slavila doma i v zahraničí. Spojená je také s našimi známými zpěváky, tančil v ní a zpíval například Jiří Korn. S ní se Richard Genzer v 90. letech dostal k muzikálu. Vidět jsme ho mohli ve West Side Story, v Draculovi, na počátku nového tisíciletí pak v Monte Christovi, poté ve Třech mušketýrech. Na následujím videu se můžete podívat, jak to v Unu dokázal rozjet (1990): Zdroj: Youtube Během přípravy muzikálu Krysař se pracovně setkal s Michalem Suchánkem, se kterým se kamarádil už na konzervatoři. Z tanečníka, zpěváka a choreografa se začal stávat pod vedením „Suchoše“, jak svému parťákovi říká, také scénárista, a začal se rodit populární pořad Tele Tele. Spolu je známe jako skvělé baviče a improvizátory už řadu let, spolu i moderují, Richarda Genzera pak i jako herce z filmů a seriálů. Před pěti lety se zúčastnil taneční soutěže StarDance, následující rok seděl v porotě, kterou bavil svými vtipnými poznámkami. close Magazín Podívejte, jak vypadal Jaromír Jágr zamlada? Fotky z 90. let vás zaručeně pobaví a rozesmějí video S bývalou manželkou Lindou Finkovou má dceru Viktorii (*2001) a syna Matyáše (*2008). Dnes má oblíbený sedmapadesátiletý „partičkář“ nějaká ta kila navíc, která nabral, když přestal tancovat. Možná mu brání skotačit při tanci jako zamlada, nikoli však v jeho talentu bavit. close info YouTube / YouTube zoom_in Ještě jedna starší fotka Zdroje: www.csfd.cz, www.blesk.cz, zena.aktualne.cz, zeny.iprima.cz, www.blesk.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít