V pětasedmdesáti letech už dávno nevypadá jako hrdina z legendárního snímku Pretty Woman. Zešedivěl, ale ještě pořád má zájem o ženy. Podívejte se, jakou krasavici si hýčká doma.

Úspěšný herec a zapálený budhista se narodil v roce 1949 ve Philadelphii, ale vyrůstal hlavně v Syrakusách v New Yorku. Pochází z pěti dětí a nebýt herectví, možná by se stal muzikantem, protože ho hudba provází od dětství.

Láska k divadlu a filmu

Po odchodu z University of Massachusetts Amherst Gere získal svou první hlavní hereckou roli v původní londýnské divadelní verzi Pomády. Přes menší role v nepříliš známých filmem přišel Americký gigolo, který z něj udělal hvězdu. Stejný úspěch mu přinesl film Důstojník a gentleman. Zásadní zvrat v Gerově filmové kariéře ale znamenal snímek Pretty Woman, který z něj učinil mega star.

Gerova manželství

V prosinci roku 1991 se Richard Gere oženil se supermodelkou Cindy Crawford. Vydrželi spolu čtyři roky. Na konec manželství měl nejspíš vliv i fakt, že se herec zamiloval do své druhé ženy Carey Lowell, se kterou má syna Homera.

Budhista

Richard Gere je známý svou láskou k buddhismu. Do Tibetu poprvé vycestoval už v roce 1978. Svou víru nikdy neopustil a v současnosti má kvůli svým aktivitám na podporu této těžce zkoušené země zakázaný vstup na území Číny. Velmi dlouho byl také členem organizace Survival International, která bojuje proti omezování lidských práv. Dokonce spoluzaložil neziskovou organizaci na ochranu tibetské kultury – Tibet house.

Láska jeho života

Poprvé svou současnou manželku Španělku Alejandru Silva potkal ve společnosti jejího otce, od kterého si půjčoval loď na natáčení. Tehdy ale byla velmi mladá. Takže muselo uplynout několik let, než v sobě našli zalíbení jako muž a žena.

Chodit spolu začali v roce 2014 a vzali se v dubnu roku 2018 při tajném obřadu. Ale hned následující měsíc uspořádali pro přátele v Gerově sídle v Pound Ridge v New Yorku svatební hostinu. A protože jsou oba buddhisté, oslavy se účastnilo i několik tibetských mnichů.

„Našel jsem tichý a šťastný život, který jsem vždy hledal,“ řekl Gere magazínu Hola! v roce 2018 o svém vztahu s Alejandrou.

Pro stejný časopis jeho žena uvedla: „To, že jsem ho poznala, dalo mému životu smysl. Byl to pocit, jako by mi někdo ukazoval mou pravou cestu. V tomto životě to tak muselo být.“

Ke svému manželství pro magazín Brightside Gere poznamenal: „Jsem nejšťastnější muž ve vesmíru – jak bych nemohl být? Jsem ženatý s krásnou ženou, která je chytrá, citlivá, odhodlaná pomáhat lidem, která je zábavná, trpělivá, která umí odpouštět, je skvělá kuchařka – a která dělá ty nejlepší saláty na světě!“

Každý z nich si přivedl do manželství syna z předešlého svazku. V roce 2019 přivítali na svět prvního společného syna Alexandra a o rok později se páru narodil další chlapec, jehož jméno se ale dosud nikde neobjevilo. Manželé si totiž své soukromí velmi střeží.

Mimochodem, herec se svou ženou sdílí i společné hodnoty vztahující se k humanitární práci. Alexandra totiž pracuje v nadaci, která bojuje za vymýcení bezdomovectví ve Španělsku.

Více než 30letý věkový rozdíl

V době, kdy se potkali a uvědomili si, jak moc je to k sobě táhne, oba procházeli rozvodovým řízením. Ani více než třicetiletý věkový rozdíl pro ně nebyl žádnou překážkou v lásce a podpoře, kterou si vzájemně poskytují.

Alejandra Silva k jejich začátkům uvedla: „I komplikovaný začátek milostného příběhu, v němž musíte společně překonávat potíže, vás může sblížit. Já sama jsem v určité chvíli měla pochybnosti. Richard to ale nevzdal. Navíc jsme od začátku cítili, že jsme si předurčeni.“

