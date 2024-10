Externí autor 10. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Richard Gere září po boku o mnoho let mladší ženy. Někdejší lamač dívčích srdcí z romantické komedie Pretty Woman se ovšem zdá být v kondici i po sedmdesátce, jak si jinak vysvětlit, že dokázal sbalit o 30 let mladší ženu a zplodit s ní dvě děti. Podívejte, jak jim to spolu sluší!

Že láska kvete v každém věku dokazuje právě americký herec Richard Gere. V pětasedmdesáti omládl po boku své třetí manželky, španělské aktivistky Alejandry Silva. S tou tvoří pár od roku 2014.

Kvůli penězům si ho nebrala

Když se tihle dva dali dohromady, mnohé to zvedlo ze židle. Alejandra je totiž o celých čtyřiatřicet let mladší. Spekulovalo se tedy o tom, že se s ním krásná Španělka dala dohromady jen kvůli penězům, to ovšem bylo záhy vyvráceno faktem, že Alejandra sama pochází z bohaté rodiny.

Z věkového rozdílu a z toho, že na to spousta lidí i médií poukazuje, si ovšem hrdličky nic nedělají. Vesele a spokojeně si tokají dál, co je navíc ještě úsměvné je to, že Alejandra před časem v jednom rozhovoru dokonce prozradila, že si někdy připadá starší než její muž. Gere je prý i po sedmdesátce stále plný energie.

Rodičem po sedmdesátce

No, něco na tom pravda bude, jak jinak si vysvětlit, že i „na stará kolena” má dost energie na to plodit potomstvo. V roce 2018 se jim narodil první společný syn Alexander a o rok a kousek později se novopečení rodiče mohli radovat znovu. Na svět přišel druhý synek. Jméno děťátka ale dodnes neznáme.

Oba dva jsou rodiči ještě dalších dětí, které mají se svými bývalými partnery. Gere má s exmanželkou Carey Lowell, se kterou byl v letech 2002 až 2016, čtyřiadvacetiletého syna Homera a Alejandra zase syna Alberta, kterého má také se svým bývalým manželem.

Nicméně jak že se tihle dva vlastně vůbec seznámili? Kde můžete potkat slavného hollywoodského herce? Odpověď je jednoduchá. V hotelu. A Alejandřina rodina čirou náhodou jeden hotel vlastní a čirou náhodou se tam i jednou jeden hollywoodský herec ubytoval. A čirou náhodou to byl Richard Gere.

„Seznámil nás kamarád, podívali jsme se na sebe a ihned cítili velmi silné propojení. Celou noc jsme se na sebe nemohli přestat dívat a od té doby jsme už nebyli nikdy od sebe,“ vypráví Alejandra o tom, jak se to celé seběhlo. Seznámil je jejich společný přítel a už druhý den byla ruka v rukávě.

Tajná svatba, tajné dítě

Co dost možná také velmi přispělo k tomu, že si tihle dva zanotovali bylo to, že si zrovna oba procházeli rozvodovým řízením.

Po čtyřech letech randění se Gere a Silva vzali. Bylo to dva měsíce poté, co se jim narodil první společný potomek. Svatební obřad byl malý, tajný a skromný. Odehrál se v New Yorku a zúčastnit se ho mohli skutečně jen ti nejbližší.

Nicméně, ať už si veřejnost říká, co chce, Richard Gere a Alejandra Silva září štěstím. Na jedné z posledních akcí, kde spolu vrkali, byla newyorská City Harvest, která se zaměřuje na záchranu potravin právě v New Yorku. Gere a Silva se k sobě tulili jako dva puberťáci, a tak není pochyb, že jejich láska i nadále vzkvétá.

Lidé jí hádají o deset let více

A to i přesto, že se poté, co se spolu objevili na festivalu ve švýcarském Curychu, zvedla vlna diskuze o tom, že Silva skutečně na svůj věk nevypadá. Nicméně to v jejím případě nebylo myšleno pozitivně.

„41??? Vypadá mnohem starší! Minimálně na 51,“ objevilo se pod článkem britského Daily Mail v komentářích. Další nebyl o moc lepší: „Jestli jí je 41, mně je 17.” Kritika, že Alejandra Silva vypadá o mnohem starší, než se oficiálně uvádí, nepolevovala.

Co myslíte, na kolik let vypadá Alejandra Silva? Podívat se můžete v naší galerii.

Zdroje: idnes.cz, blesk.cz, super.cz