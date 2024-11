Externí autor 21. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Napadlo by vás někdy, že si Richard Gere sbalí svých pět švestek a prchne z Ameriky, kde žil až dosud? Víme, co všechno opustil, a proč. Důvod vás překvapí i pohladí na duši.

Milujeme ho jako bohatého obchodníka v Pretty Woman, ambiciózního novináře v Nevěstě na útěku nebo právníka ve Smím prosit. Richard Gere ale nedělá báječné věci jenom ve filmu, jeden takový kousek učinil aktuálně a to z toho nejbáječnějšího důvodu.

Směr Španělsko

Letos na jaře Gere poskytl rozhovor Vanity Fair, ve kterém vysvětloval důvody svého stěhování do země galského kohouta. „Oženil jsem se se Španělkou! Momentálně s námi žije i její úžasná matka. Pro mě bude cesta do Madridu velkým dobrodružstvím, protože jsem nikdy nežil mimo Spojené státy. A myslím, že to bude velmi zajímavé i pro mé děti. Pro Alejandru bude úžasné být blíže své rodině, svým celoživotním přátelům a své kultuře. Byla velmi štědrá, když mi dala šest let života v mém světě, takže si myslím, že je spravedlivé, abych jí dal alespoň dalších šest let života v tom jejím. V každém případě miluji Španělsko a myslím, že životní styl Španělů je báječný. Třeba jejich schopnost umět žít a přenášet radost a štěstí na ostatní. Je to krásná země, jídlo je mimořádné a z lidí vyzařuje citlivost a štědrost, stejně jako železná vůle se smát a užívat si. Takže se tam těším,“ přiznal.

Zbavil se jejich společného bydlení

Jak se zdá, Gerovi to myslí se stěhováním do Evropy skutečně vážně. Už totiž prodali dům v New Canaan v Connecticutu, který dokonce původně plánovali přeměnit na farmu. Nemovitost o rozloze 32 akrů s šesti ložnicemi a 11 koupelnami pochází z roku 1938. Na pozemku je umístěný bazén, chata se třemi ložnicemi a okrasné a užitkové zahrady. Podle Miamiherald.com za ni Gerovi získali 10,75 milionu dolarů, přičemž v roce 2022 ho s Alejandrou koupili za 10,8 milionu dolarů.

Celá rodinka

Manželé se pochopitelně stěhují i se svými dětmi, Alexandrem a Jamesem. Jak to vypadá, měl by s nimi ve Španělsku pobývat i Gerův čtyřiadvacetiletý syn Homer, kterého má z předcházejícího manželství s Carey Lowellovou. Alejandra má ve střídavé péči s bývalým manželem Govindem Friedlandem jedenáctiletého Alberta.

Pro strýčka příhodu si ale Gere ponechává v New Yorku jednu nemovitost, aby měl kde bydlet, až se bude do Států vracet kvůli pracovním závazkům.

Okouzlující Madrid

Herec, hudební skladatel, filantrop a také budhista již zakoupil pro svoji rodinu v Madridu dům. Vybral si k tomu madridskou rezidenční čtvrť La Moraleja, která patří po La Finca k těm nejexkluzivnějším rezidenčním oblastem, jaké si můžete vybrat. Její historie sahá až do začátku 17. století a patřila ke španělskému dědictví Carlose III. Je to ideální místo pro rodiny s dětmi, protože ji pokrývá sedmdesát procent zeleně a přitom je na dohled Madridu.

Pořád zamilovaní

Richard Gere se svojí budoucí ženou Alexandrou Silva potkal v roce 2014 v jeho oblíbeném hotelu Treville. Rád dává i po letech k dobrému, že Alejandra vůbec netušila, kdo je. V každém případě se o čtyři roky později vzali a pořád spolu mají krásný, láskou naplněný vztah.

