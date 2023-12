Richard Knotek patří mezi dětské filmové hvězdy, které herectví nezlákalo. Nezůstal ani u povolání, které si zvolil. Nezůstal ani v rodné zemi a vydal se hledat své štěstí za velkou louži. Tragická smrt ho tak potkala daleko od domova.

K filmu

Richard Knotek nepochází z herecké rodiny a jak se později ukázalo, film si jeho srdce nezískal, ani když hrál po boku našich předních herců. Svou první menší roli Rudly v dětského sci-fi filmu Ludvíka Ráži Odysseus a hvězdy (1976) získal během konkurzu na základní škole, když mu bylo třináct let. O rok později již hrál jednu z hlavních postav – Vláďu v oblíbeném třináctidílném seriálu Tajemství proutěného košíku stejného režiséra.

Herectví ho ale, jak se zdá nijak nelákalo, dostat se na konzervatoř ani nezkoušel. Začal studovat hotelovou školu a během studií si účinkoval v televizní inscenaci pro děti Jedničky má papoušek (1979). Osmnáctiletého Pavla, který se snaží pomoc dospívají Vendule, jejíž matka je alkoholička a ona se stará o tři mladší brášky si zahrál v Dívce z mušlí (1980).

Studia ukončil v roce 1981 a téhož roku se na stříbrném plátně objevil naposledy v rodinné komedii Zakázaný výlet.

close info ČSFD zoom_in Richard Knotek hrál Vaška v Proutěném košíku

Za oceán

Ze své rodné Prahy, kde se narodil 4. června 1962, se za oceán hledat své štěstí a možná zbohatnout se Richard Knotek vydal záhy po studiích. Do Spojených států emigroval v roce 1982 a usadil se v Seattlu. Nebylo to však ani herectví ani hotelnictví, kde by se zkoušel uplatnit, ale začal podnikat v oděvním průmyslu. Do vlasti se nevrátil ani po sametové revoluci. Tragická dopravní nehoda mu vzala život v městečku Snohomish ve státě Wahington dne 1. srpna 2007. Zemřel tak mladý ve věku 45 let.

Zdroje: www.csfd.cz, www.fdb.cz