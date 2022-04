Jak zemřel Richard lví srdce. Nezemřel hrdinsky, zabilo ho téměř ještě dítě

Elena Velímská

Hrobka Richarda I.

Anglický panovník Richard Lví srdce se proslavil na bitevních polích, především ve třetí křížové výpravě proti Saladinovi. Byl to vzdělaný muž, hrdina trubadúrů a sám psal básně. Jeho jméno je v Anglii legendou, jsou však i fakta, které historie nezmiňuje. Co se o něm povídá?

Mladý Richard

Budoucí král Richard I. se narodil jako třetí syn anglického krále Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské dne 8. září 1157. Byl prý velmi vznětlivý, energický a občas krutý, ale i milosrdný. Od malička to byl maminčin miláček. Jako malého kluka ho Eleonora odvezla do Normandie a má se zato, že ani neuměl mluvit anglicky. Jako devítiletý byl zasnouben se stejně starou princeznou Alais. Svatba se však nekonala. V roce 1189, když zasednul na trůn, se oženil s Berengarií Navarrskou. Manželství zůstalo bezdětné. Říká se, že byl homosexuál, to však nebylo potvrzeno. Pravda je, že spolu netrávili příliš času a on chtěl navíc sňatkem získat Navarrské království. Prý se ale skutečně o ženy příliš nezajímal a matka byla jediná, ke které byl pozorný. Na druhou stranu byla Alais údajně jeho milenkou, kterou si držel pod zámkem.

Válečníkem od malička

Richard se od malička zajímal o válečnictví, byl to velmi nadaný vojevůdce a taktik. Během své desetileté vlády byl neustále na vojenských taženích. Na vládnutí neměl čas a na trůně si moc neposeděl. Jeho velkým cílem a snem byla křížová výprava do Svaté země, kde chtěl získat zpět Jeruzalém, kterého se zmocnil kurdský muslim Saladin. Dorazil tam v roce 1191. Přestože si zde vydobyl slávu, Jeruzalém nedobyl. Se Saladinem bylo vyjednáno příměří a Richard se po roce vrací domů. Předtím se však během války stihl pohádat se svými křesťanskými spojenci. Do Anglie ale musí přes jejich území… Vypráví se, že se přes ně "plížil" tajně v přestrojení. Přesto je zajat a je za něho požadováno tučné výkupné. Málo se ví, že prostředky sehnala Eleonora, která dokázala přesvědčit Angličany, aby na jeho propuštění přispěli. A tak se Richard po dvou letech věznění vrací domů.

Návrat do Anglie a poslední tažení

Richard po návratu v roce 1194 pobyl nějaký čas v Nottinghamu. Navštívil i Sherwoodský les, o setkání s Robinem Hoodem však nejsou zcela přesvědčivé záznamy. Po měsíci se vypraví do Francie, aby dobyl zpět území, o které během války ve Svaté zemi přišel. V březnu 1199 je zraněn jako chrabrý rytíř při obléhání hradu Châlus. Ale jiná verze tvrdí, že prý při obchůzce, když se svým kapitánem Mercadierem kontrolovali pozice. Ať již z hradeb při bitvě nebo z vlastních řad při obchůzce, jisté je, že ho zasáhl do ramene šíp vystřelený z kuše. Zranění nebylo vážné, Richard byl ošetřen, rána se ale zanítila a zčernala. Gangréna. O svém zranění poslal zprávu své matce, která ihned dorazila. On v jejím náručí o měsíc později, dne 6. dubna umírá. Na smrtelném loži však požádal své muže, aby střelce našli. Jako akt milosrdenství mu chtěl odpustit. Střelec byl skutečně nalezen. Nebyl to však voják, ale dospívající chlapec. Jeden kronikář zaznamenal, že navzdory králově přání se Mercadier rozhodl svého krále pomstít. Chlapce nechal zaživa stáhnout z kůže. Po tomto trýznivém mučení, když byl prý ještě při vědomí, byl oběšen.

Richard ve své zemi sice moc nepobyl, přesto je považován za dobré krále a v Anglii je ctěn a milován.

