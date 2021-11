Chlapec, co zabil Richarda Lví srdce: Královraha stihl nejhorší trest středověku

Souboj Richarda se Saladinem na dobové miniatuře

Foto: Volné dílo / Creative Commons, https://creativecommons.org/publicdomain/

Vražda patří mezi nejtěžší zločiny od pradávna – a trest za ni by měl být z nejtěžších. A co teprve když je obětí sám král! Královrah Richarda I. Lví srdce, chlapec jménem Pierre Basile, sice dostal od samotného umírajícího panovníka milost, ale „spravedlnost“ třímaná v rukou králova věrného žoldáka to tak nenechala – Pierre zemřel zřejmě trýznivou smrtí.