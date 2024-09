Externí autor 24. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený slovenský zpěvák Richard Müller do toho znovu praštil! Na začátku září se údajně tajně oženil se svou dlouholetou láskou a matkou svého syna Vandou Wolfovou. Jak vypadá jeho manželka?

S touto žhavou novinkou přišel slovenský web Nový Čas, který o třiašedesátiletém zpěvákovi tvrdí, že se počátkem tohoto měsíce podruhé oženil. Jeho vyvolenou se měla stát dlouholetá partnerka Vanda Wolfová, se kterou má muzikant dvanáctiletého syna Markuse.

Vanda a Richard spolu tvoří pár už dlouhých sedmnáct let. Po nechvalném konci zpěvákova prvního manželství v roce 2000, které trvalo patnáct let, se mu už znovu do chomoutu nechtělo, nicméně láska zde byla asi silnější, a tak si hrdličky řekly na začátku září před oltářem vzájemné „ano“.

„Svatbu neplánujeme. Já jsem už byl jednou ženatý a nevyšlo to. Už bych se nikdy nechtěl dožít toho, že by se mi rozbila další rodina,“ tvrdil zpěvák před několika lety v jednom z rozhovorů.

Závislost na drogách mu zničila manželství

Jeho bývalé ženě Soně došly tenkrát nervy, když se její muž na koncertě ve Zlíně obnažil, pokřikoval po fanoušcích a chtěl od nich pervitin. Hudebník tehdy přiznal, že šest let byl na pervitinu i heroinu závislý a pro skleničku alkoholu také nešel daleko.

„Pravda je taková, že jsem ublížil mnohým lidem, nejvíc své manželce Soni, což mě hrozně mrzí,“ prozradil pro Markýzu Müller krátce po tom, co se celá tato nešťastná událost odehrála.

Tehdy se přitom s hlasatelkou Soňou rozhodli do toho praštit po pouhých dvou týdnech, co se znali. „Prvních pět let bylo krásné a kreativní období. Richard posouval svou kariéru, já jsem byla s dětmi a pořád jsme prožívali všechny jeho úspěchy, neúspěchy, písničky,“ řekla Müllerova bývalá žena v dokumentu Nepoznaný.

Jen co se zpěvák rozvedl, do života mu (znovu) vstoupila Vanda, kterou poprvé potkal už když jí bylo čtrnáct let. Tentokrát ale přátelství přerostlo v lásku a z té se narodil i společný synek Markus.

Dcera Ema a syn Filip

Z prvního manželství se Soňou má Richard ještě dvě děti, dceru Emu a syna Filipa. Když se rozhodl jejich tatínek znovu vstoupit do chomoutu, nemohly u toho jeho děti samozřejmě chybět. Kromě nich tak podle slovenského webu byla ještě stovka svatebních hostů.

O žádnou malou akci tedy nešlo. Obřad se konal údajně 12. září v areálu Kocanda, což je u Znojma. „Bylo to krásné. Žádost o ruku jsem rozhodně nečekala, po 20 letech to teda bylo velké překvapení,“ cituje slova novopečené paní Müllerové web Nový Čas.

Bývalá manželka se k jeho svatbě vyjádřila

Redaktoři tohoto webu požádali o vyjádření také Müllerovu bývalou manželku Soňu. „O svatbě jsem věděla, ale nevidím důvod, proč bych to měla vykřikovat do světa. Je to jejich soukromí, jsem 24 let rozvedená a každý máme samostatné životy. Ten svůj jsme si už odžili, máme spolu dvě děti, a to je celé,“ zněl komentář hlasatelky Soni.

To, že se rozhodl třiašedesátiletý zpěvák znovu oženit, nejspíš překvapilo nejen jeho rodinu, ale také jeho fanoušky. Nicméně láska kvete v každém věku, a tak se nezbývá než popřát novomanželům mnoho šťastných společných let.

Zdroje: cas.sk, zeny.iprima.cz