Kapela Yo Yo Band je jednou z těch, jejichž hity jsou stále živé. Vtipné texty, taneční melodie a četné koncerty – to vše se na oblibě bandu podepsalo. Stejně jako dva frontmani – bratři Richard a Vladimír Tesaříkové. Jejich životní cestu ale rozdělila Vladimírova smrt. Co dnes Richard dělá?

Ve světě české hudby jsou jména bratří Tesaříků a legendární kapely Yo Yo Band naprostými stálicemi.

Kariéra, která se nezapomíná

Richard Tesařík, výrazná postava české hudební scény a skupiny Yo Yo Band, vytvořil spolu se svým bratrem Vladimírem hudební odkaz, který dodnes rezonuje v českém popovém prostředí.

Na své cestě, jejíž kořeny tkvěly ve společných snech a vášni pro hudbu, proplouvalo toto duo přílivy a odlivy náročného průmyslu a svým jedinečným zvukem a nezapomenutelnými vystoupeními si upevnili místo v srdcích mnoha lidí.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vladimír Tesařík s bratrem Richardem

Bratři v dobrém i zlém

Oba bratři, zejména Richard, byli v mládí pěkní syčáci, dokonce s trojkou z chování za obvyklé klukoviny. Jejich život byl ale od mládí spjat s hudbou a rodinnými vazbami, které se prohloubily, když se Richard s Vladimirem vydali do světa hudby.

Jejich spolupráce byla nejen důkazem jejich talentu, ale také bratrské lásky. Bohužel však byla jejich hudební cesta přerušena osobními zkouškami a bolestí v srdci, když Vladimir předčasně zemřel po tragické nehodě na kole.

„Bacil se do hlavy. Myslím si, že měl tzv. synkopu. Už kdysi mi říkal, že jel do kopce a spadl z kola a ani neví jak. Tak jsem si to později spojil, že mohlo jít znovu o tohle. Dokonce mi tehdy telefonoval a říkal, že mu chrastí klíční kost a teče krev z ucha, ale mluvil normálně. A večer jsem se dozvěděl, že ho uvedli do umělého spánku. A pak zemřel,“ vzpomíná Richard na tragickou bratrovu smrt.

Tato ztráta zanechala na Richardovi nesmazatelnou stopu. Jak sám říká, dodnes se mu o bratrovi zdá, jako by se nic nestalo. Jako by neuplynul žádný čas, což svědčí o hloubce jejich pouta.

Richard dnes – hrobníkovi z lopaty

Přínos bratrů Tesaříkových pro Yo Yo Band znamenal významnou kapitolu v historii kapely a představil posluchačům směsici žánrů, která jejich hudbu odlišovala.

Richard navzdory osobním neúspěchům, včetně zdravotních potíží, které ho málem stály život, zůstal neochvějně oddaný hudbě a ztělesňoval ducha houževnatosti a tvořivosti, který definoval jeho a Vladimírovo hudební úsilí.

O jaké zdravotní potíže jde? Přesně před rokem museli totiž Richarda oživovat po běžné operaci. Podstoupil zřejmě rutinní operaci žlučníku, ale během zákroku se objevily nečekané komplikace, které vedly ke kritickému okamžiku, kdy byla na operačním stole nutná život zachraňující resuscitace. Richard tehdy v rádiu řekl: „Nakonec jsem skončil na resuscitaci a strávil jsem tři dny na jednotce intenzivní péče.“

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Richard Tesařík založil kapelu Yo Yo Band se svým bratrem

Dnes Richard Tesařík nadále přijímá život s vášní, která ho vždy definovala. Navzdory fyzickému zatížení časem zůstává jeho duch nezkalený, poháněný hudebním odkazem, který vytvořil spolu se svým bratrem. Jeho dny jsou svědectvím o síle hudby léčit, sjednocovat a inspirovat, neboť podzimem svého života proplouvá s grácií a houževnatostí.

Richard je dvojnásobným tatínkem, jeden syn je úspěšný sportovec a druhý podnikatel, a už čtyřnásobným dědečkem.

Odkaz bratří Tesaříků a skupiny Yo Yo Band zůstává živou kapitolou české hudební historie a připomínkou síly hudby, která spojuje, léčí a inspiruje.

