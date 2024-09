Externí autor 28. 9. 2024 clock 3 minuty

Stejně jako jsou v životě dobré dny, jsou i ty špatné. A je dobré být na ně připravený. Podívejte se, která 4 říjnová data budou nebezpečná pro všechna znamení zvěrokruhu. Zejména v jeden den byste měli být velmi opatrní.

Pamatujete si na komedii Jáchyme, hoď ho do stroje, ve kterém Luděk Sobota žil podle kondiciogramu, jež mu počítal špatné a dobré dny? Tenkrát jsme se tomu všichni smáli, ale z hlediska přírody na tomhle rozdělení něco je...

4. října

Začíná se zamotávat situace v pracovní sféře. Podnikatelům nevyjde plánovaný obchod, zaměstnanci zjistí, že jejich povýšení jim „ukradl“ méně výkonný kolega. Z toho vzniklé mrzení vyústí v nepříjemnou zdravotní indispozici, ze které se postižení budou dostávat docela dlouho.

V soukromí přicházejí hádky a nedorozumění. Také širší rodina se k vám tentokrát postaví zády a nepodrží vás. Zkrátka „den blbec“ jako vyšitý.

5. října

V tento den budete skloňovat slovo kritika. Nejenom že si vyslechnete nepříjemné informace o vaší osobě, ale také vy sami budete pořádně kritizovat druhé. Se stoupající senzitivitou emocí vám začne vadit doslova každé slovo na vaši adresu. Dnes se opravdu nedokážete smířit se změnami, a to zejména kvůli nastavení černobílého vidění.

Pokud přijde z druhé strany návrh ke kompromisu, nekompromisně ho zamítnete. Navíc kolem sebe šviháte nepříjemně ostrými slovy. Vlastně děláte druhým to, co oni vám, což je dokonalá příprava k hádce. O nic lepší to nebude ani v komunikaci s partnerem či partnerkou.

13. října

I když je 13. října neděle a nikoliv pátek, neměli byste vylézat z postele. Od rána vás totiž budou trápit nutkavé myšlenky. Neustále budete přemýšlet o různých dějích a situacích a snažit se dohlédnout pod jejich povrch.

Do vzniklých konspiračních teorií se natolik vžijete, že přestanete rozlišovat pravdu a blud. Odtud je velmi krátká cesta k hádce, která tentokrát přeroste v poměrně zásadní roztržku, v níž o sobě zjistíte věci, jež vás hluboce raní do té míry, že začnete uvažovat nad rozchodem. Pamatujte si, někdy je lepší mlčet a řešit věci s chladnou hlavou.

17. října

A máme tady úplněk. Pokud patříte k senzitivním jedincům, jeho vliv pravděpodobně pocítíte už pár dní před a po vlastním úplňku. Na obloze se nedá přehlédnout, takže i kdyby vás netrápil už předem, nepochybně ho zaznamenáte. Je pro něj typické zintenzivnění emocí, dostavuje se pocit připomínající úzkosti a nervozita.

Lidé v tomto období bývají podráždění a snadno vyletí kvůli maličkostem. Z takových konfliktů pak může vzniknout i fyzické násilí. Rovněž si dejte pozor na všelijaké nehody jako jsou úrazy nebo dokonce havárie. Úplněk rovněž nepříjemně ovlivňuje spánek. Nejenom že citliví lidé špatně usínají, ale také se neustále budí. A jak asi netřeba připomínat, unavený a nevyspalý člověk dokáže být pořádně nepříjemný, takže vznikají další konflikty.

Obecně platí, že pokud vás trápí nějaká bolest, například po úrazu nebo jizva po zranění či operaci, ale také záda nebo klouby, v době úplňku ji pocítíte mnohem více.

Suma sumárum, tohle je přesně ten den, kdy byste si raději měli vzít dovolenou, a pokud možno zůstat někde v ústraní, abyste snížili možnost případných karambolů a potíží, jejichž následné řešení by vám otrávilo zbytek měsíce.

