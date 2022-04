Nahlédněte do domu starých Římanů: 3D animace ukazuje, jak moc luxusně žili

Dům ve starověkém Římě

Tato 3D animace nás velmi zábavnou formou zavede do římského domu, který je typickým příkladem perfektního využití prostoru, ale zároveň ukázkou skutečného umění a dobové architektury. Některé nápady jsou skutečně perfektní a musíme říci, že nejeden z nás by jistě přivítal žít v takovém domě i dnes. Ostatně, na mnoha místech na světě si za podobné typy originálního bydlení připlácíme desetitisíce.

Drobné římské domy byly postaveny z kamene, omítky a cihel. Měly taškové střechy. Bohatí Římané si své domy zdobili nástěnnými malbami, obrazy, sochami a dlaždicovými mozaikami, jak se za chvíli podíváme na videu. Vily byly do značné míry multifunkčními obytnými domy. Kromě toho, že zde byly kanceláře a zasedací místnosti, sloužily také k přijímání významných hostů. Měly recepce, jídelny, lázně a knihovny, takže byly do jisté míry symboly své doby. Důležitým symbolem byla pak zahrada.

Domy bohatých a chudých

Některé z domů ve starém Římě stály až dva miliony denárů. Hlavními částmi římského domu byly vestibulum, ostium, atrium, alae, tablinum, fauces a peristylium. Vestibulum (dnes vestibul) byl dvůr obklopený domem ze tří stran a ze čtvrté strany otevřený do ulice.

Zveme vás na virtuální prohlídku římského domu, který ukazuje důmyslnost tehdejších obyvatel a architektů.

Prostorný dům je postaven s využitím zejména kamene a dřeva. Dlažba na podlaze a doplňky v hale skvěle korespondují s kvalitním dřevem, z něhož jsou vyrobeny i stropy. Obrovskou vychytávkou je pak prostor ponechaný ve stropě, kudy do domu prší a voda padá rovnou do bazénu, který sloužil nejen jako zásobárna vody pro dům, ale také jako důmyslné domácí lázně.

Na zemi je položena typická dlažba, která doplňuje hojné geometrické tvary použité všude v domě – na stěnách i v liniích nábytku a ostatního zařízení.

Dominují skutečně luxusní barvy, jako je zlatá, temně vínová, černá a všechny odstíny hnědé a béžové.

V domě nemůžeme nechat bez povšimnutí ani ostatní předměty denní potřeby, jako jsou kameninové umyvadlo a kovové lampy a osvětlení a další doplňky, jako jsou mísy, svícny a amfory. Dokonce zde najdeme i malé divadlo jako dekoraci, osvětlené decentním světlem svící.

Domy bez oken

Přestože je dům bez oken, působí velmi komfortně a luxusně. Je rozčleněn do společenské části a části více domácí, odpočinkové. Římské domy obecně neměly až do 1. století n. l. skleněná okna, spíše měly otvory s okenicemi a jen velmi málo jich bylo z bezpečnostních důvodů obráceno do ulice. Tato okna byla často málo průhledná, jejich hlavním cílem bylo pouze propouštět světlo.

Stylové kuchyni dominuje krb s otevřeným ohněm, na kterém se vařilo, jinak je velmi jednoduše zařízena většinou dřevěným užitným nábytkem. Hned vedle kuchyně je prostorná spižírna, která je však velká jako běžná místnost a slouží ke skladování potravin a výdobytků, ale zároveň zde je i postel, zřejmě pro otroky.

V roku koupelny je jednoduchá kamenná toaleta. Záchody měly obvykle vlastní vodovod a kanalizaci, někdy se ke splachování používala voda z lázeňských domů. Římané neměli toaletní papír. Místo toho používali k mytí houbu na klacku.

Atriová zahrada

Chloubou domu je však jeho vnitřní atriová zahrada, do níž se vchází z útrob domu, a to hned na několika místech. Nechybí zde zeleň a veprostřed tolik typická kašna. Na zemi je položena kamenná dlažba a celý prostor atria lemují decentní sloupy v červeno krémových odstínech. Vedle kašny stojí i typická římská socha z bílého mramoru.

3D animace v nás rozehrává naši představivost. Kdo zde asi žil? Nechybějí zde ani hygienické propriety, na stole jsou zase rozvinuté svitky map a notes, což svědčí o přítomnosti vzdělaných obyvatel.

