Přilba z Crosby Garrett je kovová přilba, která byla nalezena v roce 2010 na stejnojmenném poli v Anglii. Přilba je datována do 1. století n.l. a je považována za jedinečný a cenný archeologický nález. Co o ní víme?

Přilba byla nalezena společně s dalšími nálezy, jako jsou šperky a mince. Samotná helma má frygický tvar, je vyrobena ze slitiny mědi, zinku a cínu a datovaná je do konce 2. až počátku 3. století n. l. Má tvar hlavy koně a na vrchu má rozměrnou rozetu. Její zpracování je přitom velmi detailní, a i proto je považována za vynikající příklad římského uměleckého řemesla. Bronzová přilba, která byla původně pocínována, takže se leskla jako stříbro, je vymodelována jako hlava pohledného mladého muže s kudrnatými vlasy, který má na hlavě frygickou čepici - později přijatou jako symbol mnoha revolučních hnutí - zakončenou gryfem. Kolem helmy se objevily i mnohé spekulace, zejména při její dražbě.

Záhady kolem přilby

Existují spekulace, že přilba byla součástí sbírky nebo byla ukryta jako cennost, pravděpodobně v době, kdy byly Římané vytlačovány z Británie. Přilba byla vydražena v roce 2010 za 2,3 miliony liber. Nyní je vystavena v Tullie House Museum v Carlisle.

Přitom samotná přilba byla nalezena v květnu 2010 amatérským hledačem pokladů, který využil detektor kovů přibližně v hloubce 25 cm na římse na dolním konci osady.

Hledal jako obvykle cennosti na poli, a rozhodně netušil, co se mu podaří. Možná i díky obrovskému nálezu jeho jméno zůstalo v anonymitě. Víme o něm jen to, že pochází ze severovýchodu Anglie a bylo mu kolem dvaceti let. Detektoringu se svým otcem věnoval již několik let. Když našel na farmě přilbu položenou obličejem dolů v blátě, myslel si, že jde o viktoriánskou ozdobu. Poté, co byl nález oznámen a prokázán jako autentický, byl vydražen za oněch v přepočtu přes 65 milionů korun.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zvláštní osud

Pozdější průzkum prokázal, že na lokalitě, kde byla helma nalezena, byla dříve římsko-britská zemědělská osada, která ležela několik kilometrů od římské silnice a pevnosti římské armády. Původním majitelem přilby tak mohl být místní obyvatel, který dříve sloužil u římské jízdy. Navíc vše nasvědčuje tomu, že přilba byla záměrně uložena ve struktuře z uměle navršených kamenů. Právě díky jejímu zvláštnímu uložení si archeologové myslí, že helma byla používána spíše během slavnostních příležitostí než v bitvě.

Byla položena na dvou kamenných deskách na dně díry, která byla po jejím vložení opět zasypána a na jejím vrcholu byl položen další kámen. Během samotného nálezu přilby nebyly objeveny další artefakty, ale během dodatečných vykopávek bylo nalezeno mnoho měděných a železných předmětů, korálek a dvě římské mince.

Díra v zákoně učinila nálezce šťastným

Dne 7. října 2010 byla helma prodána aukční síní Christie's neznámému soukromému kupci, ačkoli se ji pokusilo koupit i jedno z muzeí, jež však bylo v aukci přeplaceno. Přilba byla od té doby několikrát veřejně vystavena.

Protože byl nález nahlášen v rámci systému Portable Antiquities Scheme, nebyl podle zákona Treasure Act z roku 1996 prohlášen za poklad. To bylo velkým štěstím pro nálezce helmy. Zákon totiž říká, že artefakty z jiných než vzácných kovů nejsou předmětem dotyčného zákona, takže nálezce helmy a majitel půdy tak mohli s nálezem nakládat podle vlastního uvážení. Stránky věnované detektorům kovů a římské historii se nálezem detailně zabývaly, mnozí helmu závistivě označovali za životní nález a někteří ji významem přirovnávali k anglosaské přilbě nalezené v lodním pohřebišti v Sutton Hoo.