V srdci malebné vesnice Tisbury v hrabství South Wiltshire se protnula historie s moderní dobou, když zde stavaři při pokládání kabelu na zahradě narazili na pozůstatky římské vily. Je pravděpodobně jednou z největších, které se kdy v Británii podařilo objevit.

Objevený zázrak

Tento náhodný objev má nebývalý význam a vzbudil nadšení archeologů i milovníků historie.

Za celým nálezem stojí Luke Irwin, majitel pozemku, pod nímž se antická vila našla. Irwin poprvé pojal podezření, že se na jeho pozemku možná nachází něco pozoruhodného, když našel na zahradě podivné sklíčko.

Šlo o kousek římské mozaiky. Irwin si uvědomil význam tohoto nálezu a okamžitě kontaktoval Wiltshirskou archeologickou službu, Historickou Anglii a Salisburské muzeum, čímž spustil řetězec událostí, které odhalily fascinující kapitolu římské historie na území Británie.

To, co odborníci objevili pod Irwinovým rodinným domem, je naprosto ohromující. Odhaduje se, že vila, nyní známá jako Deverill Villa podle pozemku, kde se nachází, bývala velkolepou třípatrovou stavbou. Překopali celou zahradu a sklepem se probourali do vzácné památky. Na pozemku nezůstal doslova kámen na kameni.

Vila vznikla v letech 175 až 220 našeho letopočtu. Jako rezidence sloužila více než 200 let, přičemž doklady o jejích úpravách sahají až do poloviny 4. století. Artefakty nalezené na místě umožňují nahlédnout do velkolepého životního stylu tehdejších obyvatel, včetně trubek podlahového vytápění a dokonce i ústřicových mušlí, které dokládají jejich bohatství.

Dr. David Roberts, archeolog ze společnosti Historic England, byl ohromený téměř nedotčeným stavem naleziště. Obvykle jsou starověké pozůstatky silně poničené zemědělskou a průmyslovou činností, v případě této vily je to jiné.

Nezůstal kámen na kameni

Vila zůstala prakticky nedotčená po více než 1400 let. Dr. Roberts ji označil za "nesmírně cennou lokalitu z hlediska výzkumu" a upozornil na její "neuvěřitelný potenciál". Prohlásil, že tento nález "nemá v posledních letech obdoby".

Navzdory historickému významu vily Deverill způsobil nedostatek finančních prostředků dočasné pozastavení archeologických vykopávek. Historic England, veřejný orgán odpovědný za ochranu historických památek, se potýká s omezeným finančním rozpočtem, který zabránil úplnému vykopání dané lokality.

Přestože je k plnému odhalení vily potřeba dalších statisíců liber, odborníci jsou odhodlaní nenechat tento objev upadnout v zapomnění. Svépomocí plánují shromáždit potřebné prostředky, aby se k projektu mohli vrátit. Doufají, že se jim podaří odhalit další tajemství a zachovat tento neocenitelný kus římské historie pro další generace.

Odhalení vily Deverill je důkazem, jak nečekaný objev lze nalézt na těch nejobyčejnějších místech. Na místě, kde dnes stojí zahrada Luka Irwina, kdysi stála velkolepá římská vila, čekající na své znovuobjevení.

