Jak vypadal život běžného vojáka v římské legii? Stres, dril a strašné tresty

V úspěšných legiích získali vojáci pocty a slávu.

Foto: Profimedia.CZ

Nechat se naverbovat do římské armády znamenalo zasvětit 25 let života vojenské službě a riskovat smrt v neznámých končinách. Přesto se v Římě našly celé davy mladých mužů, kteří se do legií dobrovolně hlásili. Pokud dlouholetou službu přežili, obdrželi od státu kus půdy a stali se váženými usedlíky. Co všechno ale museli kvůli tomuto cíli přetrpět?