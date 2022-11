Vědec našel v Kanadě starověký meč. Fantastický nález může přepsat historii

Natálie Borůvková

Byl Kolumbus ten, kdo jako první objevil Ameriku?

Foto: L. Prang & / Creative Commons, volné dílo

Tým vědců učinil unikátní objev, když na kanadském ostrově našel starověký meč. Fantastický nález může být důkazem, který by mohl "přepsat dějiny". A to doslova!

Jak se zdá, historii USA se podlamují kolena. Možná je totiž objevili Římané, daleko předtím, než se tam dostal Kolumbus.

Vědec našel na kanadském ostrově starověký meč

Vědec tak přišel s teorií, že starověcí mořeplavci možná navštívili Nový svět o stovky let dříve, než jak nám hlásá historie. S tímto objevem udeřili vědci ze Společnosti pro ochranu starověkých artefaktů (AAPS). Důkazem jim byl římský meč, který byl objeven ve vraku lodi u ostrova Oak Island na jižním pobřeží Nového Skotska v Kanadě.

Meč však nebyl jediným nálezem, který vědci objevili. Našli také píšťalu římského legionáře, zlaté kartaginské mince, část římského štítu a jakousi sošku římské hlavy. Ačkoliv historie uvádí, že Kolumbus byl prvním člověkem, jež vstoupil na tento kontinent, nyní se, jak se zdá, může zcela přepsat historie dějin.

S touto tezí přišel Jovan Hutton Pulitzer, hlavní historik prováděné studie. Ten tvrdí, že nalezené "úlovky" jsou víc než jasným důkazem, že Římané Ameriku objevili jako první. Sám pak trvá na tom, že tento meč je "nejdůležitějším objevem" pro Ameriku vůbec. "Je to nejvýznamnější objev v historii a je stoprocentně potvrzeno, že je římský. Začal jsem s jeho forenzní analýzou pomocí analyzátoru XRF, což je špičkový archeologický nástroj pro analýzu kovů. Ta ukázala, že meč má v sobě signaturu arsenu a olova, typickou pro římskou výrobu."

Historie se možná sesype jako domeček z karet. Pokud se tato teorie ukáže jako pravdivá, zboří tak doposud platné mýty.

Fantastický nález může přepsat historii

"Myslím, že je to pro Ameriku nejdůležitější objev - událost, která přepíše dějiny. Je to výstřel, který uslyší celý svět. Změní to celou naši historii," dodal Pulitzer.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Oak Island je soukromý ostrov mající rozlohu 57 hektarů. Nachází se v okrese Lunenburg na jižním pobřeží Nového Skotska v Kanadě. Tento ostrov je znám svou historií největších honů za poklady, které začaly v roce 1795. Tehdy byla svatým grálem slavná "Money Pit". Téměř 70 metrů dlouhá šachta, o které se předpokládalo, že ukrývá cenné historické předměty. Snaha za jejím nalezením stála šest lidských životů.

Objev Pulitzera tak může všechno změnit. Jeho zpráva obsahuje také zmínku o vyřezávaných obrazech místních Mi'kmaqů. Tehdejšího domorodého obyvatelstva, jež oblast Nového Skotska obývalo. Některé z těchto obrazů vyobrazují římské legionáře.

Pulitzerův tým pokračuje v bádání, aby se zjistilo, jak to s objevem Ameriky skutečně bylo.

