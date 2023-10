Ve starověkém městě Durocortorum v dnešní Remeši ve Francii archeologové nedávno narazili na skutečný poklad: nevykradený římský sarkofág, vzácný nález, který otevírá poutavé okno do minulosti. Ve starověkém sarkofágu se vedle kostry ženy skrývalo něco úžasného.

K nálezu došlo na starověké nekropoli v Rue Soussillon, místě, které nepřestává udivovat badatele. Remeš, známá jako hlavní město provincie Galie Belgie, byla v době římské říše jedním z nejvelkolepějších měst rozsáhlé římské říše. Samotná nekropole, která byla dříve považovaná za nevhodnou bažinatou oblast pro osídlení, se stala pokladnicí historických objevů.

close info Zdroj: © Émilie Jouhet, Inrap (CC 4.0) zoom_in K nálezu došlo na starověké nekropoli v Rue Soussillon, místě, které nepřestává udivovat badatele.

Kostra ženy ležela v bohatství

Sarkofág, vyrobený z vápence, byl 1 metr vysoký, 1,6 metru dlouhý a 0,8 metru široký, jeho 770 kilogramů vážící víko bylo pečlivě utěsněné železnými kolíky a olovem. Vzrušení vyvrcholilo, když archeologové nahlédli dovnitř a odhalili kostru ženy obklopenou řadou zajímavých artefaktů.

Jedinec, o němž se předpokládalo, že je starý asi 40 let, měl zjevně zvláštní význam. Ukázalo se, že jde o ženu. U jejích nohou a ramen ležely čtyři olejové lampy, malé zrcátko, jantarový prsten a hřeben, což naznačovalo život bohatý na kulturu a ozdoby.

Tím však zázraky nekončily

Uvnitř sarkofágu, uloženého vedle ženy, se nacházely dvě skleněné nádoby, pravděpodobně s vonnými oleji. Hrob datovaný do 2. století n. l. odhalil tajemství uchovávaná po staletí a zaujal vědce i historiky.

Agnès Balmelle, zástupkyně vědeckého a technického ředitele společnosti Inrap Grand Est, vyjádřila mimořádnost tohoto objevu: "Je to zcela výjimečné, je to poprvé, co jsme našli neporušenou hrobku, která nebyla vyrabována. Byla zapečetěna osmi železnými sponami a my jsme byli první, kdo ji prozkoumal," uvedla.

Průlomový genetický výzkum

Vědci pečlivě zkoumali sedimenty nalezené na kostech a dně sarkofágu v naději, že odhalí podrobnosti o starověkém zacházení s těly. Kromě toho se tým vykopávek zapojil do průlomového genetického výzkumu. DNA získaná ze zubu ženy bude porovnána se vzorky v databázi, což osvětlí její genealogii a potenciálně odhalí spojení s elitou regionu.

Když antropologové pečlivě zkoumali kostru, všimli si jedinečných znaků. "Není nečinná, protože stopy po osteoartróze, pouze na jedné straně, ukazují opakování gesta, postoje," prozradila Sandrine Thiolová, archeoložka z Inrapu. Tyto detaily umožňují nahlédnout do každodenního života a problémů, kterým čelili jedinci ve starověku.

Neodkrytý sarkofág slouží jako hluboká připomínka záhadných životů, které se odehrávaly v srdci Římské říše. Každý artefakt, pečlivě umístěný vedle ženy, našeptává příběhy z dávných dob a zve moderní badatele, aby se ponořili do tajemství starověké Remeše. V tomto okamžiku objevu ožívá minulost, vědci jsou v euforii a nadšenci fascinováni dráždivými tajemstvími, která čekají na odhalení.

