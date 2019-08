rituály krása

Ideál krásy je proměnlivý v čase i napříč různámi kulturami.

Černé dásně

Asi jste nikdy nevěnovali barvě svých dásní nějakou zvláštní pozornost. Ale v Senegalu platí něco jiného. Tam totiž barva dásní představuje hodně důležitý aspekt atraktivity. Zapomeňte na růžovou. Černá je sexy. Místní ženy proto využívají tetování, které jim zajistí požadovanou barevnost. Důvod? Kontrast černých dásní a bílých zubů je pro muže hodně sexy. K tetování používají ženy vlastnoručně vyrobené jehly a směs bambuckého másla a spáleného oleje. Prý je navíc tento krvavý a velmi bolestivý rituál dobrý i proto, abyste měla svěží dech.

Vkládání oblázků do nosu

Tento rituál probíhal do roku 1970 u kmene Apatani v Indii a měl naopak udělat ženu méně atraktivní. Ptáte se, proč by to někdo dělal? Jedná se o pozůstatek z dřívějších dob, kdy si muži z okolí kradli své nevěsty právě u tohoto kmene, protože jeho ženy byly proslulé svou krásou. Aby tomu stařešinové zamezili, tak vymysleli tento krutý rituál, kdy byly ženě do nosu vpraveny dva menší tmavé špunty, které tam zůstanou po celý zbytek jejího života. Navíc jí byl opět bez jakéhokoliv umrtvení potetován celý obličej.

Dělení jazyka

Ve starověké asijské tradici, která se ale stále dodržuje, byly náctiletým dívkám rozřezávány jazyky. Dívky si při obřadu oblékly překrásné šaty, položily se na záda a guru vesnice jim bez použití anestetik nařízl špičku jazyka. Důvodem pro tento krutý čin bylo zajištění šťastného manželství, až samozřejmě přijde jejich čas na vdavky. Dívky po tomto děsivě bolestivém aktu často dostaly do jazyka infekci a bojovaly o holý život.

Bělení rtů

Některé západní ženy, které mají od přírody tmavší barvu rtů, se v novém beauty trendu snaží změnit jejich barvu, aby byla co nejrůžovější, pomocí nejrůznějších přírodních bělících technik. Nejprve se rty pomocí peelingu připraveného z olivového oleje, cukru, a vaselíny obrousí. Poté se na ně může dát trochu medu, aby se uklidnilo jejich případné podráždění. Nakonec se na ně aplikují přírodní barviva vyrobená například z rajčat, červené řepy, nebo květů růží. Pro vybělení se rovněž může použít i šťáva z citrónu, nebo limetky.

Zvětšení očí

Asi víte, že se dá u plastických chirurgů změnit tvar brady, nebo nosu, ale v Jižní Koreji se rozmáhá jiný trend. Dívky si tam nechávají změnit tvar a velikost očí. Důvodem pro tuto bolestivou operaci je snaha o západní vzhled, který je propagován coby ideál krásy. Chirurgové jim proto odstraňují kožní řasu na horním víčku, kterou na očích přirozeně mají, aby tak opticky zvětšily vzhled oka. Zároveň je velmi populární operace, při níž se zvětšují oči pomocí rozříznutí rohu víčka, což opět nechá oči více vyniknout.

Broušení zubů

Pro mnoho kultur jsou krásné zuby synonymem pro krásnou tvář, a proto se je snaží mít pravidelné a bez mezírek. Ovšem pro některé kmeny v Indonésii je naopak sexy, když má žena zbroušeny nebo osekány do špičky a má mezi nimi naopak mezery co největší. Rovněž se věří, že tento jejich ostrý tvar má pomoci vybalancovat poměr mezi tělem a duší. Co je ale nejděsivější? Tento proces zbrušování probíhá bez jakéhokoliv umrtvení. Takže ženy při rituálu děsivě trpí.

Nucené přejídání

V některých oblastech Mauritánie se stále věří, že extrémně tlusté nevěsty přinesou do manželství více štěstí a prosperity než dívky vyhublé. Proto jsou zde mladé dívky nuceny se přejídat a rodiče je posílají do speciálních kempů v poušti, kde je přimějí sníst každý den až 16 000 kalorií. A to vše jen proto, aby byly dle jejich blízkých co nejvíc atraktivní. Rodina tak totiž dokazuje své bohatsví, protože vykrmená nevěsta věstí, že mají peníze na její jídlo. Ačkoliv se vláda tuto tradici snažila kvůli zdravotním obtížím spojeným s obezitou v roce 2003 zakázat, tak se po převratu v roce 2008 vše vrátilo do starých kolejí.

Prodloužení nohou

O zmenšování nožek coby sexy rituálu ve starověké Číně jsme už psali, ale do roku 2006 se tam dělo něco protichůdného? Jednalo se o snahu být vyšší a to pomocí prodlužování nohou - tedy přesněji kostí. Protože čím vyšší, tím lepší. Například inzeráty na seznámení musí obsahovat i výšku seznámení chtivé dámy. A komu nebyla výška dána přirozeně, musel podstoupit velmi bolestivé prodloužení končetin. Při něm musí pacientka po celou dobu ležet a noha jí díky natahování a doplňování kostí roste cca o 1 centimetr za 15 dní. Za půl roku tak dokáže povyrůst o 15 centimetrů, ovšem chodit může až po dalších třech měsících rekonvalescence.

Zjizvení

Skarifikace je forma zdobení lidské kůže pomocí zjizvení a je symbolem krásy v mnoha kulturách. Toto platí i pro kmen Karo v Etiopii. Tam se ženy kromě zjizvování ještě zkrášlují korálky, pomalovaným obličejem a rovněž si barví vlasy okrou. Pro bolestivou skarifikaci používají žiletky či nože a do ran pak sypou popel, aby po nich zůstala co nejmarkatnější jizva. Ty pak mají nejčastěji na zádech, hrudi a břiše a vytváří jimi složité zvířecí vzory na podpoření své krásy. Muži tohoto kmene takové zdobení svého těla rovněž používají, ale za jiným účelem. Jizvy na hrudi dokazují jejich odvahu - např. v boji proti zvířatům nebo nepřátelskému kmeni.