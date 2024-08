Externí autor 25. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Můžete stát vedle kanálu, ze kterého se line zápach a necítíte téměř nic. Přitom vaše okolí říká něco jiného. Třeba o nic nejde, ale může to být i první známka toho, že vám hrozí Alzheimerova choroba. Právě čich je podle vědců zásadní stopa.

Nedávná studie vědců z Chicagské univerzity nalezla možnou souvislost mezi genem spojeným s Alzheimerovou chorobou a ztrátou čichu ve věku kolem 65 let. Potíže s vnímáním vůní by tak mohly být časným varovným příznakem tohoto neurodegenerativního onemocnění.

Gen APOE e4

Zmíněná studie zahrnovala 865 lidí, kteří byli testováni v 5letých intervalech. Testy zkoumaly jejich schopnost detekovat pach a pokládaly jim otázku, jaký pach cítí. Dále jim byl odebrán vzorek DNA, aby se zjistilo, kteří účastníci nesli gen APOE e4, což je rizikový faktor pro rozvoj Alzheimerovy choroby.

Podle autora studie Matthewa GoodSmitha tato zatím pouze identifikovala relativní snížení schopnosti detekovat pach u lidí nesoucích právě gen APOE e4. Zda je skutečně možné na základě ztráty čichu rozpoznat toto onemocnění byl ovšem měly potvrdit další výzkumy.

Jak čich souvisí s Alzheimerovou chorobou?

Doktorka Zara Patel, otolarynkoložka a specialistka na poruchy pachu ze Stanford Health Care, k této problematice uvedla: „Úplně první známky degenerace mozku se nacházejí v čichové kůře, takže ztráta tohoto smyslu by samozřejmě byla prvním příznakem.“

Schopnost čichat začíná ve sliznicích našeho nosu. Čichový nerv vysílá elektrické signály přímo do čichové části mozku, která zpracovává pach. Kromě toho čichový nerv vysílá i signály do částí mozku odpovědných za emoce a vzpomínky. Tato spojení by mohla vysvětlit, proč určité vůně vyvolávají specifické emoce a vzpomínky.

„Čich je důvěrně zapojen do mnoha mozkových procesů, a zejména do emočního zpracování podnětů,“ řekl pro The Guardian k této problematice profesor Thomas Hummel z Technische Universität Dresden. „Pokud čichové funkce selžou, podněty ztrácejí na významu, což může ovlivnit obecné kognitivní funkce.“ Podle profesora a jeho týmu může nácvik pachů u starších lidí zlepšit jejich verbální funkce a subjektivní pohodu.

Před dvěma lety publikovali korejští vědci studii, která odhalila, že intenzivní nácvik pachů vedl ke zlepšení deprese, pozornosti, paměti a jazykových funkcí u 34 pacientů s demencí ve srovnání s 31 účastníky s demencí, kteří takový trénink nezískali a byli léčeni pouze konzervativně.

Kromě jiných problémů vyžaduje intenzivní nácvik pachů čas a úsilí. Ve snaze vyřešit tento problém doktor Michael Leon, emeritní profesor na Kalifornské univerzitě v Irvine, a jeho tým přišli se zařízením nazvaným Memory Air, které vydává 40 různých pachů dvakrát za noc, zatímco lidé spí . Profesor Leon vyjádřil naději, že by během spánku mohlo dojít ke snadnějšímu posílení čichových schopností starších lidí.

Jak se diagnostikuje Alzheimerova choroba

Podle odborníků neexistuje jeden test, který by potvrdil, že pacient trpí tímto onemocněním.

Je tedy nutné projít více vyšetřeními. Patří sem neuropsychologické vyšetření, CT a MRI mozku, tedy zobrazovací metody tohoto orgánu. Dále to je vyšetření prostorové orientace ve virtuální realitě a genetické vyšetření. Je možné, že časem k těmto přibude i čichový test.

Ztratili jste čich? Neděste se!

Nemusí totiž jít o rané příznaky Alzheimerovy choroby. Ztrátu čichu mohou způsobit i jiné důvody. V posledních letech to byl jeden z nejčastějších příznaků covidu-19. Ale čich rovněž slábne přirozeně s vyšším věkem. Za jeho sníženou funkci může například trauma, zranění, alergie, nachlazení, různé infekce, polypy, metabolické poruchy nebo nádory.

Jestliže zaznamenáte změny čichových schopností a před tím jste prodělali například nachlazení, nemusíte s ním hned utíkat k lékaři, ale klidně pár dní vyčkejte, zda se vám čichová schopnost nevrátí. A pokud ne, nechte si udělat vyšetření, která odhalí praví stav věci, kdy rozhodně nemusí jít o příznak Alzheimerovy choroby...

Zdroje: www.theguardian.com, www.frontiersin.org, www.verywellhealth.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.nfsenorina.cz